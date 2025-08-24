Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони надіслали “гаряче” послання окупантам до Дня Незалежності України.
Військові на різних напрямках фронту здійснили акт масової доставки “польової пошти” російським окупантам.
“У посланні ‒ нагадування загарбникам про невідворотний фінал їхнього ницого існування: смерть, гниття в українських чорноземах, пекло”, ‒ йдеться у пресрелізі.
“А щоб інформація з листівок засвоювалась краще, в комплекті із посланням йшли залпи з реактивних систем залпового вогню”, ‒ додали у ГУР.