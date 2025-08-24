“У посланні ‒ нагадування загарбникам про невідворотний фінал їхнього ницого існування: смерть, гниття в українських чорноземах, пекло”.

Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони надіслали “гаряче” послання окупантам до Дня Незалежності України.

Військові на різних напрямках фронту здійснили акт масової доставки “польової пошти” російським окупантам.

“У посланні ‒ нагадування загарбникам про невідворотний фінал їхнього ницого існування: смерть, гниття в українських чорноземах, пекло”, ‒ йдеться у пресрелізі.

“А щоб інформація з листівок засвоювалась краще, в комплекті із посланням йшли залпи з реактивних систем залпового вогню”, ‒ додали у ГУР.