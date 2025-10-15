Профільний комітет рекомендує Раді призначити Тетяну Бережну міністром культури

Профільний комітет рекомендує парламенту призначити Тетяну Бережну міністром культури.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики на своєму засіданні 15 жовтня 2025 року рекомендував Верховній Раді України призначити Бережну Тетяну Василівну на посаду Віце-прем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України — Міністра культури України”, – повідомив Мельничук.

Зазначимо, що наразі Тетяна Бережна є тимчасовою виконувачкою обовʼязків міністра культури. До цього обіймала посаду заступника міністра економіки.

Як зазначила заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, це рішення знакове, особливо в умовах повномасштабної війни, коли гуманітарна сфера, ідентичність і підтримка людського капіталу мають стратегічне значення для нашої стійкості.

Погодження в профільному Комітеті – це етап перед голосуванням у сесійній залі Верховної Ради, яке планується вже наступного тижня.

“Дуже добре, що бюджет міністерства найбільший за останні роки (більший на 30 % від бюджету 2025 року і поки по плану становить 15 млрд 843 млн), що дозволить реалізувати створення українського контенту. Це збільшення дозволить реалізувати програму Президента України у розмірі 4 млрд грн “1000 годин українського контенту”, – повідомила Кравчук.

Також вона додала, що є збільшення вдвічі фінансування УКФ (410 млн грн), водночас, за її словами, хотілось би бачити збільшення бюджету й інших інституцій.

Євгенія Кравчук повідомила деталі про програму "1000 годин контенту". Старт подачі заявок буде оголошено завчасно, ще до початку нового року. А вже в травні планується провести міжнародний пітчинг. Кошти будуть перехідними, адже реалізація проєктів потребуватиме точно більше одного року. З боку Комітету вкотре наголосили на важливості інтеграції в процес усіх культурних інституцій – УКФ, Держкіно, Інституту книги.

“Що стосується погодження призначення, то моє питання до Тетяни стосувалось частини інформаційної політики, щоб розуміти які плани на цей напрямок та інституції. Тетяна розповіла, що стратегічні комунікації будуть відділені від Міністерства культури. Держкомтелерадіо (це і буде координуючим ЦОВВ), а також Укрінформ, іномовлення, Центр стратегічних комунікацій, Єдині новини вийдуть з-під Мінкульту і будуть під управлінням Кабінету міністрів України. А от формування інформаційної політики (в тому числі законодавчі зміни для індустрії), тема безпеки журналістів, євроінтеграційні процеси залишаться під міністерством”, – повідомила Кравчук.

Раніше фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Тетяни Бережної для призначення на посаду віцепрем'єрки з гуманітарної політики – міністерки культури та стратегічних комунікацій.