Єрмак анонсував зустріч Зеленського і Трампа на полях саміту G7

Востаннє лідери бачилися у квітні у Ватикані.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Ватикані, 26 квітня 2025 року

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в етері національного телемарафону назвав метою візиту урядової делегації нашої держави до США підготовку до зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Як пише "Європейська правда", українська сторона сподівається, що лідери проведуть особисті перемовини на полях саміту країн "Великої сімки", який 15-17 червня прийматиме Канада.

Наприкінці травня Трамп підтвердив, що має намір взяти участь у зібранні очільників найсильніших економік світу, попри свою провокативну риторику щодо північного сусіда. Володимир Зеленський також повідомив, що отримав запрошення на саміт.

Востаннє президенти розмовляли тет-а-тет наприкінці квітня у Ватикані, коли відвідували чин похорону Папи Римського Франциска.