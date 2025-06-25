Палата представників США заблокувала пропозицію оголосити Трампу імпічмент

Проти пропозиції проголосували навіть 128 демократів.

Палата представників проголосувала за скасування спроби демократа Ела Гріна оголосити імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє Fox News.

Законодавці заблокували цю резолюцію 344 голосами проти 79.

До 216 республіканців доєднались 128 представників демократичної партії.

Зокрема, до республіканців приєдналися всі три члени керівництва демократів у Палаті представників – лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, керівниця меншості в Палаті представників Кетрін Кларк, та голова фракції демократів у Палаті представників Піт Агілар.

Таким чином законодавці проголосували проти розгляду законопроекту, не голосуючи за сам законопроект.