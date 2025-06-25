Умєров на форумі в Гаазі: "У майбутньому ми прагнемо бути в ЄС і НАТО, а поки будуємо сильну Україну з сильною армією"

Міністр оборони Рустем Умєров взяв участь у панельній дискусії NATO Public Forum, що відбулася в межах візиту української делегації до Гааги. Темою обговорення була консолідація міжнародних зусиль для посилення України для досягнення справедливого та тривалого миру.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У своєму виступі Умєров підкреслив важливість безперервної військової підтримки України та координації дій партнерів у межах формату "Рамштайн". За його словами, саме це є одним із ключових чинників успіху України на фронті.

"Ми прагнемо тривалого припинення вогню, обміну полоненими, зустрічі на рівні лідерів країн", – наголосив міністр оборони.

Він також наголосив на необхідності подальшого зміцнення Збройних сил України, розвитку оборонно-промислового комплексу та посилення позицій держави на міжнародній арені.

"У майбутньому ми прагнемо бути частиною ЄС і НАТО. А поки – будуємо сильну Україну зі сильною армією", – сказав міністр.

Умєров також окреслив пріоритетні напрями співпраці з партнерами:

посилення системи протиповітряної оборони для захисту населення та критичної інфраструктури;

розбудова оборонної промисловості як внесок у зміцнення безпеки всієї євроатлантичної спільноти;

розвиток системи міжнародних гарантій безпеки, зокрема в межах ініціативи "Коаліція охочих".

Нещодавно видання Reuters повідомило, що "Коаліція охочих" має зібратися віртуально найближчими тижнями. Раніше Україна пропонувала провести зустріч лідерів коаліції на полях саміту НАТО і обговорити там придбання ППО.