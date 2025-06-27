СБУ затримала в Одесі ділка, який намагався купити секретні розробки ЗСУ

Контррозвідка СБУ запобігла спробі незаконного продажу секретних технологій оборонного комплексу України. В Одесі затримано представника приватної компанії, який намагався підкупити інженера оборонного підприємства.

Зловмисник пропонував хабар за доступ до засекреченої технічної документації з модернізації бортового обладнання бойових літаків ЗСУ. Його затримали "на гарячому" під час передачі неправомірної вигоди.

Наразі чоловіку оголошено підозру за ч. 3 ст. 369 КК України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі встановлюють усі обставини справи, зокрема — мету отримання "грифованих" матеріалів.