Росіяни поранили двох цивільних у Херсоні

Ввечері 15 липня російські окупанти атакували мирних мешканців у Херсоні.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА в Дніпровському районі у 39-річного чоловіка мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, поранення тулуба, а також грудної та черевної порожнини.
Потерпілий перебуває у важкому стані, медики роблять все можливе для його порятунку.
Крім того, внаслідок атаки росіян у тому ж районі до лікарні звернувся 70-річний чоловік. В нього діагностували мінно-вибухову травму, уламкове поранення руки і передпліччя.
Чоловіку надали необхідну допомогу, він проходитиме амбулаторне лікування.