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Росіяни поранили двох цивільних у Херсоні

Один з потерпілих перебуває у важкому стані.

Росіяни поранили двох цивільних у Херсоні
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Ввечері 15 липня російські окупанти атакували мирних мешканців у Херсоні.

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Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА в Дніпровському районі у 39-річного чоловіка мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, поранення тулуба, а також грудної та черевної порожнини. 

Потерпілий перебуває у важкому стані, медики роблять все можливе для його порятунку.

Крім того, внаслідок атаки росіян у тому ж районі до лікарні звернувся 70-річний чоловік. В нього діагностували мінно-вибухову травму, уламкове поранення руки і передпліччя. 

Чоловіку надали необхідну допомогу, він проходитиме амбулаторне лікування.
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