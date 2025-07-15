Росіяни поранили двох цивільних у Херсоні

Один з потерпілих перебуває у важкому стані.

Ввечері 15 липня російські окупанти атакували мирних мешканців у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА в Дніпровському районі у 39-річного чоловіка мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, поранення тулуба, а також грудної та черевної порожнини.

Потерпілий перебуває у важкому стані, медики роблять все можливе для його порятунку.

Крім того, внаслідок атаки росіян у тому ж районі до лікарні звернувся 70-річний чоловік. В нього діагностували мінно-вибухову травму, уламкове поранення руки і передпліччя.

Чоловіку надали необхідну допомогу, він проходитиме амбулаторне лікування.