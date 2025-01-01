Україна сьогодні стала учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду

Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) та від 1 січня 2025 року отримує такі ж права, як інші держави, тобто стає повноцінним членом МКС, зокрема, може брати участь у виборах, пропонувати поправки тощо.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, у будівлі суду серед стягів держав-учасниць МКС встановили і синьо-жовтий український прапор.

“Україна офіційно стає 125-ю державою-учасницею Міжнародного кримінального суду 1 січня 2025 року. Це означає, що тепер вона є повноправною державою-учасницею цього міжнародного договору та має всі права й обов'язки, закріплені за державами-учасницями”, – сказав у коментарі Укрінформу речник МКС Фаді ель-Абдалла.

Він зазначив, що найважливішим серед них є право голосувати при затвердженні бюджету, ухваленні змін, поправок до Римського статуту, при виборі суддів, майбутнього прокурора та його заступників, що певною мірою допомагає формувати майбутнє міжнародного кримінального права.

Він висловив сподівання, що Україна надихне своїм прикладом інші держави.

“Ми сподіваємося, що ця нова ратифікація також відчинить двері для наслідування іншими прикладу України, що є знаком довіри до Міжнародного кримінального суду (МКС). Сподіваємося, що інші також сприймуть це як сигнал, підтримають його та братимуть участь у наближенні нас до здійснення мрії про універсальність Римського статуту, коли всі держави будуть об'єднані у глобальній боротьбі з безкарністю та виступатимуть за побудову справедливішого світу”, – сказав речник.



Зазначимо, Римський статут встановлює чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії.