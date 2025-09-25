У Польщі вандал "прибрав" Україну з назви однієї з площ

Гдиня після початку вторгнення проявила солідарність з нашою державою.

У польському місті Гдиня чоловік вандалізував табличку з назвою площі Вільної України, яка з'явилася в місті у 2022 році.

Як пише видання Zawsze Pomorze, невідомий заклеїв назву словами "площа Героїв Гдині". Свій протест він зняв на камеру, відео швидко з'явилося у соціальних мережах.

Поліція вже з'ясувала особу вандала і пообіцяла притягнути його до відповідальності, але реальні дії щодо розшуку та затримання не проводяться. Польські закони забороняють розміщення написів та малюнків у місцях, які для цього не призначені - за це передбачено обмеження свободи чи штраф.

Влада Гдині перейменувала один з майданів на честь боротьби українців проти російського агресора після початку вторгнення. Площа Вільної України вже зазнавала шкоди з боку вороже налаштованих містян - у грудні минулого року стовп, на якому розміщувалася табличка з назвою, зламали, а сам напис викрали.