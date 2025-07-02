Ляшко про відновлення "Охматдиту": хотілось би швидше, але лікарня будується

Майже рік тому Росія ударом зруйнувала корпус лікарні і пошкодила ще декілька.

Поруйнована російським ударом дитяча лікарня “Охматдит” відновлюється і будується. Усі необхідні конструкції та вікна замовили, а ті, які є в наявності, монтують.

Слідкувати за відновленням можна на окремій сторінці МОЗ, сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час дискусії "Медична реформа: змінитися, щоби вижити", організованій в рамках проєкту Нова країна LB та EFI Group. Він пояснив, що відновлення лікарні зараз проходить і всередині, і ззовні по фасадах.

“Чи хотілось би, щоб було швидше? Так. Але прийнято рішення, яке повело нас не по етапу «проєктуй-будуй» через певні публікації експертів у засобах масової інформації. Ми прийняли рішення іти іншими стандартами, коли спочатку технічне обстеження, визначення аварійності, потім тендер на проєктанта, потім проєктна роботи, потім тендер на відновлення, потім початок будівництва. Ми пройшли всі етапи і експертизи, все це доступно”, – прокоментував міністр.

Він нагадав, що виконавця робіт обрали через тендер на “Прозорро”. Ця компанія запропонувала вартість меншу, ніж в кошторисі. Між фірмою, лікарнею і благодійним фондом, що збирав кошти на відновлення, підписали угоду.

Більше на цю тему – в матеріалі "Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару".