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Ляшко про відновлення "Охматдиту": хотілось би швидше, але лікарня будується

Майже рік тому Росія ударом зруйнувала корпус лікарні і пошкодила ще декілька. 

Ляшко про відновлення "Охматдиту": хотілось би швидше, але лікарня будується
Фото: МОЗ

Поруйнована російським ударом дитяча лікарня “Охматдит” відновлюється і будується. Усі необхідні конструкції та вікна замовили, а ті, які є в наявності, монтують. 

Слідкувати за відновленням можна на окремій сторінці МОЗ, сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час дискусії "Медична реформа: змінитися, щоби вижити", організованій в рамках проєкту Нова країна LB та EFI Group. Він пояснив, що відновлення лікарні зараз проходить і всередині, і ззовні по фасадах. 

“Чи хотілось би, щоб було швидше? Так. Але прийнято рішення, яке повело нас не по етапу «проєктуй-будуй» через певні публікації експертів у засобах масової інформації. Ми прийняли рішення іти іншими стандартами, коли спочатку технічне обстеження, визначення аварійності, потім тендер на проєктанта, потім проєктна роботи, потім тендер на відновлення, потім початок будівництва. Ми пройшли всі етапи і експертизи, все це доступно”, – прокоментував міністр.

Він нагадав, що виконавця робіт обрали через тендер на “Прозорро”. Ця компанія запропонувала вартість меншу, ніж в кошторисі. Між фірмою, лікарнею і благодійним фондом, що збирав кошти на відновлення, підписали угоду. 

Більше на цю тему – в матеріалі "Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару". 

  • Компанією-переможцем для виконання нинішнього етапу є "Ріола-Модуль ЛТД". У спілкуванні з LB її гендиректор сказав, що відновлення "Охматдиту" проходитиме в чотири етапи. Ремонт фасаду планують завершити “до холодів”, обіцяв міністр Ляшко. 
  • Відбудова корпусу вартуватиме близько 293 млн гривень – це сума, визначена компанією-переможцем, і вона нижча від орієнтованої, яку пропонували в закупівлі (понад 390 млн). 
  • До цього інша фірма проводила консервування будівлі до зими, аби вберегти комунікації – її частина робіт виконана. 
  • Процес відбудови лікарні супроводжували декілька скандалів, зокрема через перемогу на першому тендері фірми без досвіду. Договір з нею підписувати відмовилися. 
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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