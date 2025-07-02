Ляшко: в Україні є криза кадрів у медсистемі, і вона може поглибитись через шалений відтік після вступу до ЄС

Є ризик, що велика кількість медсестер обере роботу в інших країнах.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вважає, що нині медична система має три основні виклики. Це людський капітал, економічний розвиток країни та потреба всім учасникам системи “говорити правду”.

Ключовий пріоритет на сьогодні – це людський капітал у сфері охорони здоров’я. Без нього всі інші будуть непрактичними, сказав очільник МОЗ під час дискусії “Медична реформа: змінитися, щоби вижити", організованої в рамках проєкту Нова країна LB.ua та EFI Group.

“Світ говорить про глобальну кризу медичних кадрів. І вже не тільки говорить – уже відчуває. Ми розпочинаємо, спілкуючись з міністрами охорони здоров’я країн, говорити про те, що буде через 3-5 років, але індикатор – 2030 рік”, – пояснив міністр.

Кадровий дефіцит обговорювали, зокрема, з міністром охорони здоров’я Норвегії під час його візиту до України. За словами Ляшка, норвежці думають над застосуванням штучного інтелекту там, де можливо замінити медпрацівника.

“Ми думаємо зовсім інакше про кадри. Ми розуміємо, що криза і в нас в кадрах. Вона базується на тому, що в нас велика кількість людей пенсійного віку працює в системі. І ми розуміємо, що ми досить швидко рухаємось в Євросоюз. Як тільки ми набуваємо членства, повноцінного, в Євросоюзі і відкриваються кордони по певних напрямках, ми побачимо шалений відтік медичних сестер”, – сказав Ляшко.

Уже зараз треба розуміти, як заохотити прихід у професію та думати, як закрити не лише існуючі вакансії, а й ті, які можуть звільнитися шляхом відтоку кадрів. МОЗ розробив стратегію розвитку медсестринства в Україні, але потрібна подальша робота стосовно стимулювання.

Другим викликом Ляшко назвав економічний розвиток країни, оскільки досконала система охорони здоров’я, яка відповідає на всі виклики, потребує достатнього фінансування. Третій виклик, який, за словами міністра, реально подолати – “навчитися всі учасникам системи говорити правду”.

“Всі ми говоримо, що будуємо пацієнторієнтовану систему охорони здоров’я. Але коли ми починаємо про це говорити, кожен у цій системі або щось недоговорює, або не завжди говорить правду, спотворює певні речі”, – сказав міністр.