Ляшко прокоментував інформацію про можливу відставку

Міністр охорони здоров'я сказав, що якщо буде відповідне рішення Верховної Ради, то він готовий працювати в іншій ролі.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував інформацію про свою можливу відставку в рамках переформатування уряду, яке, за даними медіа, може відбутися цього літа. Під час дискусії "Медична реформа: змінитися, щоби вижити", організованій в рамках проєкту Нова країна LB.ua та EFI Group він сказав, що він, як людина команди, працює в чіткій вертикалі, і якщо буде відповідне рішення, то працюватиме в іншій ролі.

Ляшко нагадав, що міністра на посаду призначають народні депутати. І вони ж вирішують, чи іти у відставку.

“Коли ти заходиш на посаду міністра, по-перше, тебе обирають народні депутати, дають тобі якусь індульгенцію і дають можливість працювати. Окей, обрали, призначили, працюємо. Скажуть, що не будемо далі працювати – окей, ми до цього готові з першого дня. Тому що посада міністра – це посада, яку обирають, і ти повинен там виконувати свою функцію, так як це передбачено. Хочеш чи не хочеш працювати, я думаю, що це питання не для воєнного стану. Можливо, я давним-давно не хотів би працювати уже в міністерстві на посаді. Але це питання я не можу навіть собі поставити особисто”, – прокоментував урядовець.

Ляшко вважає, що під час воєнного стану багато бажань обмежено обов’язками.

“Тому в мене це питання на порядку денному не стоїть, але я відразу кажу, я людина команди, я працюю в чіткій вертикалі і взагалі приходить рішення – будемо працювати в іншій ролі. І будемо виконувати. В мене це питання на порядку денному не стоїть, але я людина команди”, – додав він.

Відставка уряду: хто і чому про неї говорить

Народний депутат Ярослав Железняк має інформацію, що влада готує переформатування уряду включно з прем’єр-міністром. За його словами, Віктор Ляшко “втрачає позицію. Хто замість невідомо”.

Про підготовку змін в уряді писала і УП. За інформацією журналістів, остаточного рішення стосовно звільнення Віктора Ляшка або ж ймовірного наступника у команді президента немає.

Офіційно про плани заміни Кабінету поки не говорили. Президент Володимир Зеленський 21 червня казав, що якби мав план звільнити голову уряду Дениса Шмигаля, то сказав би про це йому першому, а не журналістам. І додав: "У мене з ним розмови не було".

Важливо також пам'ятати, що 10 стаття закону "Про правовий режим воєнного стану" каже: "У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність".

Протягом воєнного стану замінювали керівників окремих міністерств, але не всього уряду включно з прем'єром.

Віктор Ляшко очолює МОЗ з 2021 року.