Які чинники можуть спричинити ранню деменцію і як знизити ризик, — дослідження

Міжнародна група вчених з Університету Ексетера та Маастрихтського університету провели дослідження, яке виявило головні чинники ризику розвитку деменції у людей молодших за 65 років.

Які чинники можуть спричинити ранню деменцію і як знизити ризик, — дослідження
Фото: REUTERS/Toby Melville/Files

Результати опублікували у журналі JAMA Neurology.

Науковці проаналізували поведінку понад 350 тисяч учасників із Великої Британії, щоб оцінити деменцію з раннім початком, яка виникає до 65 років. 

У дослідженні розглянуто 39 можливих факторів ризику та визначено, що 15 з них мають найбільший вплив на розвиток деменції до 65 років. До них належать:

  1. Соціальна ізоляція
  2. Нижча формальна освіта
  3. Нижчий соціально-економічний статус
  4. Ви є носієм двох копій гена APOE (маркера, що впливає на ризик розвитку хвороби Альцгеймера)
  5. Дефіцит вітаміну D
  6. Порушення слуху
  7. Розлад вживання алкоголю
  8. Невживання алкоголю
  9. Депресія
  10. Високий рівень С-реактивного білка
  11. Нижча сила хвата (фізична слабкість)
  12. Ортостатична гіпотензія (форма низького артеріального тиску)
  13. Інсульт
  14. Діабет
  15. Хвороба серця

Хоча деякі визнані ризики перебувають поза контролем багатьох людей, наприклад, генетика та соціально-економічний статус, інші можна контролювати, змінюючи спосіб життя.

«Активні щоденні фізичні вправи можуть мати далекосяжні переваги, включаючи покращення нейрокогнітивних функцій», – каже HuffPost доктор Арман Фешаракі-Заде, доцент кафедри психіатрії та неврології в Медичній школі Єльського університету.

Він додає, що фізична активність може стимулювати нейрогенез (утворення нових нейронів і синапсів), васкулогенез (створення нових кровоносних судин), а також забезпечувати природні переваги для настрою.

Лікар також радить зосередитися на вживанні поживних продуктів. Фешаракі-Заде говорить про середземноморську дієту, згадуючи її добре задокументовані переваги.

«Така практика, яка включає такі групи продуктів, як зелені листові овочі, оливкову олію, лосось і чорницю, багата на вітаміни, омега-3 жирні кислоти, а також антиоксиданти — все це нейропротекторні фактори», — пояснив він.

Також працює когнітивна та соціальна стимуляція:

  • для когнітивної стимуляції – вивчення нової мови або відвідування семінару, прослуховування музики чи танці. Все, що займає ваш розум, допоможе йому залишатися здоровим; стимуляція настрою пов'язана з практиками зниження стресу, як усвідомленість та йога.
  • для соціальної стимуляції – намагайтеся спілкуватися з іншими людьми віч-на-віч і якомога більше. 
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
