Які чинники можуть спричинити ранню деменцію і як знизити ризик, — дослідження

Міжнародна група вчених з Університету Ексетера та Маастрихтського університету провели дослідження, яке виявило головні чинники ризику розвитку деменції у людей молодших за 65 років.

Результати опублікували у журналі JAMA Neurology.

Науковці проаналізували поведінку понад 350 тисяч учасників із Великої Британії, щоб оцінити деменцію з раннім початком, яка виникає до 65 років.

У дослідженні розглянуто 39 можливих факторів ризику та визначено, що 15 з них мають найбільший вплив на розвиток деменції до 65 років. До них належать:

Соціальна ізоляція Нижча формальна освіта Нижчий соціально-економічний статус Ви є носієм двох копій гена APOE (маркера, що впливає на ризик розвитку хвороби Альцгеймера) Дефіцит вітаміну D Порушення слуху Розлад вживання алкоголю Невживання алкоголю Депресія Високий рівень С-реактивного білка Нижча сила хвата (фізична слабкість) Ортостатична гіпотензія (форма низького артеріального тиску) Інсульт Діабет Хвороба серця

Хоча деякі визнані ризики перебувають поза контролем багатьох людей, наприклад, генетика та соціально-економічний статус, інші можна контролювати, змінюючи спосіб життя.

«Активні щоденні фізичні вправи можуть мати далекосяжні переваги, включаючи покращення нейрокогнітивних функцій», – каже HuffPost доктор Арман Фешаракі-Заде, доцент кафедри психіатрії та неврології в Медичній школі Єльського університету.

Він додає, що фізична активність може стимулювати нейрогенез (утворення нових нейронів і синапсів), васкулогенез (створення нових кровоносних судин), а також забезпечувати природні переваги для настрою.

Лікар також радить зосередитися на вживанні поживних продуктів. Фешаракі-Заде говорить про середземноморську дієту, згадуючи її добре задокументовані переваги.

«Така практика, яка включає такі групи продуктів, як зелені листові овочі, оливкову олію, лосось і чорницю, багата на вітаміни, омега-3 жирні кислоти, а також антиоксиданти — все це нейропротекторні фактори», — пояснив він.

Також працює когнітивна та соціальна стимуляція: