Які чинники можуть спричинити ранню деменцію і як знизити ризик, — дослідження

Результати опублікували у журналі JAMA Neurology.
Науковці проаналізували поведінку понад 350 тисяч учасників із Великої Британії, щоб оцінити деменцію з раннім початком, яка виникає до 65 років.
У дослідженні розглянуто 39 можливих факторів ризику та визначено, що 15 з них мають найбільший вплив на розвиток деменції до 65 років. До них належать:
- Соціальна ізоляція
- Нижча формальна освіта
- Нижчий соціально-економічний статус
- Ви є носієм двох копій гена APOE (маркера, що впливає на ризик розвитку хвороби Альцгеймера)
- Дефіцит вітаміну D
- Порушення слуху
- Розлад вживання алкоголю
- Невживання алкоголю
- Депресія
- Високий рівень С-реактивного білка
- Нижча сила хвата (фізична слабкість)
- Ортостатична гіпотензія (форма низького артеріального тиску)
- Інсульт
- Діабет
- Хвороба серця
Хоча деякі визнані ризики перебувають поза контролем багатьох людей, наприклад, генетика та соціально-економічний статус, інші можна контролювати, змінюючи спосіб життя.
«Активні щоденні фізичні вправи можуть мати далекосяжні переваги, включаючи покращення нейрокогнітивних функцій», – каже HuffPost доктор Арман Фешаракі-Заде, доцент кафедри психіатрії та неврології в Медичній школі Єльського університету.
Він додає, що фізична активність може стимулювати нейрогенез (утворення нових нейронів і синапсів), васкулогенез (створення нових кровоносних судин), а також забезпечувати природні переваги для настрою.
Лікар також радить зосередитися на вживанні поживних продуктів. Фешаракі-Заде говорить про середземноморську дієту, згадуючи її добре задокументовані переваги.
«Така практика, яка включає такі групи продуктів, як зелені листові овочі, оливкову олію, лосось і чорницю, багата на вітаміни, омега-3 жирні кислоти, а також антиоксиданти — все це нейропротекторні фактори», — пояснив він.
Також працює когнітивна та соціальна стимуляція:
- для когнітивної стимуляції – вивчення нової мови або відвідування семінару, прослуховування музики чи танці. Все, що займає ваш розум, допоможе йому залишатися здоровим; стимуляція настрою пов'язана з практиками зниження стресу, як усвідомленість та йога.
- для соціальної стимуляції – намагайтеся спілкуватися з іншими людьми віч-на-віч і якомога більше.