Масове «цвітіння» моря в Одесі: екоінспектори зафіксували перевищення шкідливих речовин

В Одесі фіксують масштабне «цвітіння» моря: прибережна вода місцями має зелений, брудно-жовтий або коричневий відтінок, а на поверхні утворюються щільні скупчення водоростей.

Місцева мешканка Катерина відпочиває на морі разом з чоловіком та дитиною.

Останні тижні таку картину спостерігають і місцеві мешканці, і відпочивальники на пляжах.

Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, фахівці відібрали проби морської води в межах міста, зокрема там, де водорості утворюють майже суцільний килим на поверхні.

Результати лабораторних досліджень показали значні перевищення встановлених норм:

Завислі речовини — у 1,5 раза вище за допустимі показники. Це знижує прозорість води, обмежує проникнення світла та впливає на фотосинтез водних рослин.

Азот амонійний — у 5,5 раза більше норми. Ця токсична сполука утворюється під час розкладу органічних решток і є небезпечною для морських організмів, особливо за високої температури та низького вмісту кисню. У таких умовах зростає ризик замору риби.

Екологи наголошують, що надлишок поживних речовин у воді запускає процес евтрофікації, відомий як «цвітіння» моря. Він супроводжується дефіцитом кисню та погіршенням стану морської екосистеми, що може призвести до масової загибелі морських мешканців.



