Здоров'я

Підвищення захворюваності на ковід може тривати до кінця вересня, — Кузін

В Україні спостерігається чергова хвиля підйому захворюваності на COVID-19, яка розпочалася на початку серпня і може тривати до кінця вересня. 

Підвищення захворюваності на ковід може тривати до кінця вересня, — Кузін
головний санітарний лікар Ігор Кузін
Фото: РБК Україна

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

«Підвищені рівні захворюваності ми спостерігаємо саме в серпні, а не у жовтні чи листопаді, як це відбувалося раніше. Скоріше за все, хвиля триватиме до майже кінця вересня», – сказав він.

За словами Кузіна, нинішня хвиля має менш інтенсивний характер, ніж торік. З початку серпня в Україні зареєстровано трохи більше 8 тисяч випадків COVID-19, тоді як за аналогічний період минулого року їх було понад 26 тисяч.

«Ми не бачимо суттєвого зростання кількості пацієнтів з важкими формами чи тих, хто потребує госпіталізації. Перебіг хвороби є звичайним, він не відрізняється особливою важкістю або особливостями», – наголосив він.

Кузін додав, що подібна тенденція спостерігається й у США та країнах ЄС уже другий рік поспіль.

Він також зазначив, що підйоми захворюваності на коронавірус у серпні можуть стати типовими для України. У подальшому, за його словами, вони переходять у сезонні спалахи ГРВІ та грипу – як це відбулося взимку.

﻿
