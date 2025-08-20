МОЗ нагадує, які щеплення мають мати діти перед початком навчального року

Перед стартом нового навчального року Міністерство охорони здоров’я нагадує батькам школярів перевірити наявні щеплення у своїх дітей.

Діти мають бути обов’язково вакциновані за Національним календарем профілактичних щеплень,

Тобто у 6 років (вік, з якого діти вже можуть вступати до школи) у дитини мають бути:

2 дози вакцини проти кору, паротиту, краснухи (завершений курс щеплень);3 дози вакцини проти гепатиту В (завершений курс щеплень);1 доза вакцини проти туберкульозу (завершений курс щеплень);4 дози вакцини проти кашлюку (завершений курс щеплень);5 доз вакцини проти правця та дифтерії;5 доз вакцини проти поліомієліту;3 дози вакцини проти хіб-інфекції (завершений курс щеплень).

Протипоказання до вакцинації встановлює виключно лікар. Щеплення важливі, адже охоплення щепленнями серед дітей 6 років у 2025 році досі недостатнє. За даними Центру громадського здоров’я по охопленнях:

Кір, паротит, краснуха (КПК-2): по країні – 44,3%. Найнижчі показники – в Івано-Франківській області (39,3%), Одеській (40,1%) Київській (по 40,8%).Поліомієліт (5-а доза): по країні – 44,2%. Найнижчі показники – у Львівській області (35,5%), Хмельницькій (37,4%) та Чернівецькій (39,2%).Дифтерія, правець, кашлюк (АДП, 6 років): по країні – лише 39,2%. Найнижчі показники – у Львівській (32,4%), Чернівецькій (34,3%) та Хмельницькій (35,4%) областях.

«Кір, кашлюк, ГРВІ поширюються дуже швидко та здатні спричиняти спалахи у колективах. Це означає перерви у навчанні та можливі ускладнення для здоров’я дітей. Рівні охоплення щепленнями серед шестирічних дітей залишаються недостатніми. Школа має бути безпечним середовищем, тому закликаємо батьків перевірити вакцинальний статус дітей та у разі пропуску — надолужити щеплення. Усі вакцини в країні є, щеплення — безоплатні», — каже заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Незалежно від того, яку форму навчання для дитини обирають батьки, вони мають подбати про проходження обов’язкових щорічних профілактичних медоглядів та щеплень.

Для вступу дитини до будь-якого закладу освіти видається уніфікована довідка № 086/о «Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)», яка підтверджує стан здоров’я дитини та наявність профілактичних щеплень. У разі відсутності щеплень або порушення графіку лікар складає індивідуальний план, як та у який термін можна надолужити вакцинацію.