Ще той квест: чому в Україні так складно дістати вакцину від грипу

Бо вакцини “Ваксігрип” на сайті одного з сервісів замовлення ліків онлайн другий тиждень (якщо не більше) немає, “Джісі флю” ще днями була у кількох випадкових аптеках Києва (лише партіями по 10 доз), та вже зникла. До листопада ще маємо час, щоб щепитися і дати хоч 2 тижні організму на формування імунітету, а від вакцин на ринку – самі залишки. І вже не вперше. Чому дефіцит вакцин від грипу став хронічним?

В Україні цьогоріч, як і раніше, доступні вакцини від двох виробників: “Джісі флю” виробника Biopharma Corp. та “Ваксігрип тетра” виробника Sanofi. Точніше, майже не доступні.

Поки що рівень захворюваності досить низький («високий» сезон починається у грудні-січні, максимальний імунітет формується за 3-4 тижні) і саме час вакцинуватися від грипу, та — немає чим.

Наприкінці вересня в Україні розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ, нещодавно доповіли у Центрі громадського здоров’я.

Фото: altamedica.com.ua Вакцина від грипу

Попит перевищив пропозицію

«Наші постійні клієнти ще у вересні резервували, а тепер не знаю, чи й братиму замовлення – це ж треба відразу на 10 клієнтів», – пояснює фармацевт аптеки «Вітамін» і записує, сама не вірячи в успіх, номер телефону охочого купити чотири дози вакцини на всю родину.

«Останні дві дози вже другий тиждень висять у резерві. Термін спливає і людина відразу створює нову бронь, тримає для себе, а нових замовляти не будемо. Дзвоніть, частіше заглядайте на tabletki.ua», — радить провізор «Мирової». Але надворі вже середина жовтня, а шанси зловити вакцину, щоб купити її самостійно в аптеці і вакцинуватися у сімейного лікаря, — так значно дешевше — мізерні.

Наразі залишається вакцинуватися у приватних клініках, які обома видами вакцин встигли запастися. Вартість щеплення – 1100, 1250 і навіть 1590 грн — це за огляд лікаря перед вакцинуванням, дозу препарату і саму процедуру. Мешканка Київщини Ольга Іщенко щороку вакцинує себе, двох дітей і їхню бабусю. Тобто за чотирьох мала б заплатити 4400-6360 грн ще й повезти для цього усю компанію у Київ.

Місцеві аптеки і малочисельні приватні клініки містечка за два тижні пошуків вже опитала. Зрештою, вдалося вакцинувати двох членів родини “Ваксігрипом” у невеличкій місцевій приватній клініці. “У маніпуляційному кабінеті сказали: “Ви встрибнули вже в останній вагон, більше вакцин не дістати, — розповідає Ольга. — Дивно, бо у вересні фармацевти зазвичай знизують плечима і кажуть, що вакцин ще немає в Україні».

Фото: Національний портал з імунізації Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб

У вересні — ще немає, а у жовтні — вже немає. Ольга дисципліновано вакцинується вже дев’ятий рік поспіль і не пригадує, щоб хоч раз вдалося придбати вакцину без пригод і перегонів.

Щоразу доводиться полювати на неї, бронювати, викуповувати, записувати до лікарів кожного члена родини і сподіватися, що за час очікування ніхто не захворіє на ГРВІ, а препарат дочекається на них в аптеці.

Коли лікар дає дозвіл, можна приходити з вакциною в сумці-холодильнику у маніпуляційний (для дорослих) кабінет або у кабінет щеплень (у дитячій поліклініці). Тоді щеплення обходиться хоча б не у 1000-1500, а у 400-500 грн на кожного.

«Воно того варте. Грипом давно не хворіємо», — каже Іщенко.

Станом на початок жовтня в Україну завезли 236 667 доз препаратів обох виробників, повідомляв МОЗ згідно з даними Держлікслужби.

«Це значно менше, порівняно з попередніми роками», — пояснює LB.ua Яна Середа, комерційна директорка Аптеки АНЦ. Для порівняння: у 2020 році надійшло 665 000 доз і з них самі лиш “Ваксігрип Тетра” складали 500 тисяч (і то вільно придбати препарат було неможливо – принаймні, за межами Києва, пригадує Ольга Іщенко). До слова, за 32 тижні епідсезону 2024-2025 років в одній лиш столиці, за даними ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», на грип та ГРВІ перехворіли 366 446 осіб.

Фото: anc.ua Яна Середа

А цьогоріч Sanofi поставили ще менше вакцини проти грипу порівняно з попередніми сезонами – кажуть, мають для того об’єктивні причини. «Зменшення обсягів постачання пов’язане з глобальним поетапним переходом виробника на нову тривалентну формулу вакцини протягом 2025–2027 років, відповідно до оновлених рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я. ВООЗ рекомендувала змінити склад вакцини через зниження циркуляції четвертого штаму вірусу, що входить до чотиривалентної формули. Через цю трансформацію виробники вакцин змушені адаптовувати виробничі та логістичні процеси, що тимчасово вплинуло на обсяги постачання у різні країни північної півкулі, включно з Україною», — відповіли у компанії. Тож найбільш ймовірно, що у цьому сезоні додаткових партій від французького виробника вже не буде.

Представник імпортера “Джісі Флю” у розмові з LB.ua розповів, що в Україну вони цьогоріч завезли 136 000 доз і це приблизно на 16 000 більше, ніж минулого року. Зазвичай ринок потреби в вакцинах проти грипу для України розраховують на 350 000 доз. “Санофі” зазвичай завозила 200-300 000 доз.

“Якби ми знали, що “Санофі” стільки завезе, може, попросили б у виробника більше, – розповів представник імпортера. – Ми минулого року завезли 120 000 доз і третину потім утилізували, тому тут не вгадаєш”.

Представник імпортера також додав, що все розпродалось швидко, бо окрім зменшення кількості доз у “Санофі” ще й зросла кількість державних замовлень на цю вакцину.

Фото: health.mvs.gov.ua Вакцина від грипу

“Ми додатково просили у виробника про дози, але все вже розпродано і вільних доз немає”, – додав представник імпортера. Офіційних запитів від державних та комунальних установ, аби спробувати завезти додаткову партію, вони не отримували і знають про дефіцит вакцин проти грипу лише від дистриб’юторів.

У Держлікслужбі LB.ua відповіли, що в Україну «на лабораторний контроль інших партій вакцин не надходило». Тобто додаткових партій вакцин, які б наразі проходили перевірку і невдовзі могли б поповнити аптечні прилавки, наразі немає. І, ймовірно, до наступної осені вже й не буде.

«Нових постачань цього року не очікується», — повідомляє й Яна Середа.

Чому вакцин не вистачає на всіх

МОЗ регулярно публікує заклики вакцинуватися від грипу, але визнає: обсяги постачань — питання винятково приватного бізнесу. Регулювати ринок неможливо. Тож проблема дефіциту вакцин від грипу в Україні кочує з року в рік з кількох причин, пояснює Юрій Чертков, засновник сервісу з бронювання ліків liki.ua.

Фото: facebook/Yury Chertkov Юрій Чертков

МОЗ може подбати хіба що про деякі групи ризику (наприклад, медпрацівників), але основний ринок формується приватно і постачальники завозять партії, орієнтуючись на очікуваний попит від клінік та аптек.

Ситуація з постачанням вакцин проти грипу в епідсезоні 2024/2025 є складною через об'єктивні ринкові фактори, пояснює Яна Середа LB.ua і детально розписує причини обмеженого постачання.

1. Термін придатності: вакцини від грипу мають термін придатності 12 місяців від дати виробництва, а склад вакцини щорічно оновлюється відповідно до рекомендацій ВООЗ для конкретного епідсезону.

2. Це створює високі фінансові ризики для постачальників, бо:

◦ Немає механізму компенсації нереалізованих залишків після закінчення епідсезону,

◦ Є необхідність утилізації препаратів, термін придатності яких спливає,

◦ Попит непередбачуваний (у 2024 році третина завезеної вакцини була утилізована через низький попит).

3. Додаються особливості ринку в Україні:

◦ Вакцинація від грипу не входить до Національного календаря профілактичних щеплень,

◦ Закупівля здійснюється винятково за комерційною схемою,

◦ Немає державних гарантій викупу залишків.

4. На додачу — логістичні складнощі: необхідність дотримання холодового ланцюга (температура зберігання +2°С до +8°С) та обмежений час для реалізації товару.

Фото: kyiv.cdc.gov.ua ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ»

Перш за все, проблема в тому, що українські постачальники традиційно замовляють невеликі обсяги і роблять це запізно, коли виробники вже розподілили основні партії між іншими країнами з більш прогнозованим попитом, пояснює Юрій Чертков. «По-друге, рівень вакцинації населення у нас низький, тому постачальники не бачать стабільного ринку й не ризикують завозити великі партії. Незрозумілий так званий горизонт планування. Третій чинник — складна логістика та регуляторні процедури: кожна серія вакцини проходить додатковий контроль, що затягує доступність».

А на додачу на нашому ринку постійно змінюються правила гри, немає чіткого державного замовлення, страхової медицини (за умовами якої, як правило, кожна застрахована особа зобов’язана щепитися, бо інакше страховки не буде — Ред.), а отже — прогнозованого попиту. «А цей товар – «скоропорт». Потребує чіткого планування, — говорить Юрій Чертков. — І в результаті маємо замкнене коло: низький попит формує низьку пропозицію, а дефіцит ще більше знижує довіру до вакцинації».

Виробничий цикл вакцин проти грипу триває 6-7 місяців, і якщо у виробника раптом виникають складнощі, він може виготовити менше доз, ніж планував, також зауважує Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. А запитів багато від різних країн і доводиться балансувати. «Цього року було лише два постачальника, в сумі вони привезли менше 250 000 доз і виник дефіцит, — каже він. – Бо ми пропагуємо вакцинацію від грипу і збільшується кількість охочих щепитися». Самі медпрацівники, за словами лікаря, стають все більш активними у пропагуванні вакцинації від грипу. А коли попит високий, а імпортери завозять менші партії вакцин, ніж очікувалось, то й маємо відчутну нестачу.

Фото: facebook/Федір Лапій Федір Лапій

Можливо, тут став би в нагоді державний координатор процесу, що орієнтував би постачальників щодо обсягів і, скажімо, пропонував план Б на випадок, якщо будуть залишки вакцин. Наприклад, викуповував для категорій населення, що в зоні ризику і не щепили себе самостійно (в ідеалі). «Хіба що Міноборони замовило б для військових», — міркує імунолог. Або й інші силові структури.

«Звісно, це приватний ринок, але ще раніше спроби встановити діалог з ним у держави були (не стверджую, що вони і зараз відбуваються), — говорить Федір Лапій. – Зустрічалися з дистриб'юторами, намагалися «звірити годинники»».

Тобто, з’ясувати, що можна зробити, щоб забезпечити своєчасне надходження вакцин — усунути якісь бар’єри тощо.

Яскравого ефекту, очевидно, не досягли. Наприклад, рік тому в Україні розробили механізми для вакцинації від грипу в аптеках. Залишалося усунути певні складнощі, внести зміни до нормативних документів, встановити чіткі алгоритми.

«Наразі багато з цих бар’єрів так і не врегульовано», — констатує Лапій. Тобто зміни на краще у сфері йдуть надто тяжко. «Але вони є і їх не можна не помітити», — каже імунолог.