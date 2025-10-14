Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
У Львівській дитячій лікарні почав працювати перший пес-терапевт

У дитячій лікарні святого Миколая у Львові розпочав роботу перший пес-терапевт — золотистий ретривер на ім’я Альто. 

Йому лише 1,4 роки, але він уже має важливу місію — підтримувати та розраджувати маленьких пацієнтів під час лікування й реабілітації.

Собака-терапевт Альто
Фото: Facebook/Дитяча лікарня святого Миколая

Про це повідомили у соцмережах лікарні.

Пес працює разом із педагогинею, фахівчинею з раннього розвитку та зооволонтеркою Інною Доронюк. Вони разом допомагають дітям відновлюватися після важких процедур, долати тривогу, страх і соціальну ізоляцію.

«Хто ж такі песики-терапевти та як вони можуть допомогти дітям? Це спеціально навчені чотирилапі друзі, які підтримують і розраджують пацієнтів у процесі лікування та реабілітації. Стати песиком-терапевтом може не кожен собака. Для цього тваринка має пройти спеціальне навчання та тривалі тренування. А після цього — скласти поведінковий тест», — зазначають у лікарні.

Альто пройшов спеціальне навчання, тривалі тренування та успішно склав поведінковий тест, який підтвердив його готовність працювати з дітьми. 

