Міністр Віктор Ляшко каже, що рівень захищеності українців від вакцинокерованих інфекцій ще не такий, як би він хотів. Адже колективний захист – це 95%+ вакцинованих. У нас 85-90%. Утім, охоплення щепленнями зростає з року до року навіть під час повномасшітабної війни. Наприклад, ввели нову вакцину для дівчаток 12-13 років проти вірусу папіломи людини з 1 січня 2026 року. За словами міністра, далі планується ще розширення Національного календаря щеплень – тобто переліку вакцин, якими безоплатно українців забезпечує держава: “Плюси розуміємо. Мінуси — обпежений ресурс під час воєнного стану, куди його перенаправляти”.
Наступною в Національний календар щеплень може увійти вакцина проти пневмококу. “Але ключова задача — ми повинні розуміти суму коштів, якою оперуємо. Ми весь час звертаємось до Міністерства фінансів, коли формуємо бюджет на наступний рік, і просимо більше коштів на централізовані закупівлі, які дозволять покривати всі необхідні лікарські засоби і імунобіологічні препарати. Але розуміємо, куди йде пріоритет фінансування. Кожна гривня зібраних податків — це сили безпеки і оборони. Все на систему охорони здоров'я - це те, що ми отримуємо з міжнародної підтримки, з підтримки урядів інших країн, – каже міністр, – Тому приходиться балансувати і розуміти, як з партнерами відпрацювати, щоб можна було розширювати. Ввели проти ВПЛ, пропрацюємо пневмокок, будемо розуміти вартості, які повинні бути, бо, на жаль, не всі виробники ідуть на зустріч і дають нам ціни, які б відповідали нашій економічній ситуації під час воєнного стану”.
Голова правління Української академії педіатричних спеціальностей Марина Маменко зазначила, що в Європі лишились лише дві маленькі країни: Чорногорія і Естонія, які не мають національних програм щодо захисту проти пневмококу, і – велика Україна: “Мені б дуже хотілось, щоб це було додатковим аргументом, коли ви будете шукати гроші. Пневмококова вакцинація - це питання євроінтеграції, бо всі країни дійсно здивовані, що ми цього досі не маємо”.
Міністр додав, що під час повномасштабного вторгнення Україні підставили плече міжнародні партнери і поставляють вакцини за підтримки GAVI через ЮНІСЕФ. Тобто ми не закуповуємо вакцини через нашу централізовану агенцію ДП “Медичні закупівлі України”.
Голова парламентського комітету з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький згадав, що значна частина питань щодо вакцинації знялася б, якби в Україні діяла норма закону про медреформу, за яким на медицину Рада має виділяти 5% ВВП: “Зараз нема такої змоги, але фінансування росте. Якби мені 3-4 роки тому казали що МОЗ зможе пробити вакцину проти ВПЛ…”.
Голова Національної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій порівнює часи до і зараз, відзначаючи разючий прогрес: “Памʼятаю, 15-20 років тому було ніби в темному царстві. Тоді говорити з неврологами, з вузькими спеціалістами про вакцинацію – можна було йти одразу на аутодафе (урочисте оголошення вироку Інквізиційного суду в середньовіччі – LB.ua). Cьогодні, коли приходить дитина з тяжким алергією, все вакциновано. З епілепсією – вакцинована додатково. Приходить дитина з іншими тяжкими патологічними станами, які раніше ми вважали псевдопротипоказаннями, вакцинована і додатковими теж. Зараз — не соромно вже піти на пенсію, бо буде існувати професійна спільнота, готова відстоювати принципи здорового глузду”.
Він розповів про роки роботи, аби змінити погляди на вакцинацію у медиків: “Ми створюємо середовище, щоб професор не розказував про шкідливі вакцини, завкафедри не казав, що це все міжнародний заколот. У нас є зміна поколінь і слава Богу, що вона відбувається”.
Виконавчий директор Асоціації виробників інноваційних препаратів в Україні “АПРАД” Володимир Редько наголосив, що виробникам важливо розуміти, що відбувається в секторі, куди країна рухається завтра і що можна спільно зробити, аби просунутись далі. За словами Володимира Редька, члени асоціації непокояться щодо невизначеності, браку прозорості та зрозумілості пріоритезації того, які вакцини проти яких хвороб наступними вводитиме держава в Календар щеплень. Адже бізнесу важливо це знати для планування власних процесів та виробництва самих вакцин.
Наталя Барановська із Sanofi додала, що бар'єрів у виробників для завезення вакцин багато: “Лабораторний контроль, прогнозованість постачання, планування обсягів - це дуже актуально. Нас постійно питають завчасно, коли, як, скільки поставити. Чому так довго лабораторний контроль проходять повторно європейські вакцини?”.
Тема планування та прогнозування, скільки яких вакцин потрібно буде і коли, звучала упродовж всього вечора. Адже виробникам немає сенсу завозити ще більше вакцин на продаж, якщо потім їм доводиться утилізовувати залишки і втрачати кошти. Але буває й навпаки – коли попит вищий за пропозицію, а оперативно довезти змоги немає через розписані поставки, які залежали від прогнозів попиту.
Медична директорка “Добробуту” Олександра Машкевич розповіла, що в сезон 2025/2026 мережа навіть не встигла провакцинувати проти грипу всіх своїх лікарів, медсестер та інший персонал, бо дуже мало заїхало доз, і коли прийшов в країну грип, першими “злягли” саме медики: “Що нам зробити в цьому році, щоб ми закупили і для нашого персоналу, і для наших пацієнтів, клієнтів, вакцину, завчасно передали нашу потребу, і щоб вакцина все ж до нас дійшла?”. Відповіді дотичних звелися до потреби конструктивного діалогу та прорахунків. Міністр попросив дотичних завчасно повідомляти про зміни в поставках, аби на центральному рівні могли реагувати і проводити консультації, що з цим робити. Щодо лабораторного контролю уточнив, що проблема не нова, і триває десятиліття. Тому працюють над регуляціями, аби перейти на моделі, які працюють в країнах Європейського Союзу.
Чи можемо ми уже сказати, що антивакцинальні настрої в Україні відходять на маргінеси, особливо враховуючи дослідження ЮНІСЕФу свіже, що понад 80% батьків прихильно ставляться до вакцинації? Спікери вважають, що так, тут можна радіти.
“Напевно, кац%пи займаються зараз якоюсь іншою інформполітикою і ми чітко можемо сказати, що всі антивакцинальні настрої – це їхні запуски оцих фейків, які потім розганялись”, – сказав міністр Віктор Ляшко.
Але! Говорячипро антивакцинальні тренди, важливо не виховувати своїх власних антивакцинаторів, які в нас є, зазначила Марина Маменко: “І ми не можемо закрити рот якимось громадським організаціям або антивакцинальним рухам. Якщо ми говоримо, що вакцинація - це стратегічний захист держави, чи маємо на рівні держави реагувати, коли людина, яка працює в державній установі, обіймає великі посади, виходить в публічний простір і висловлює антивакцинальні думки? Чи маємо говорити з з роботодавцями цих людей про те, що люди, які працюють в університетах і відомих клініках, не можуть публічно висловлювати антивакцинальні думки?”. Тут знову зійшлися на потребі самоврядування, аби сама спільнота лікарів реагувала на таких “колег”.
Також ми досі не маємо даних, скільки довідок про вакцинацію в Україні навправді неправдиві, і діти захищені лише на папері. Михайло Радуцький розповів, що і медичний, і правоохоронний комітети Ради розглядають зміни до Кримінального кодексу до 358-ї, до 325-ї статті, які посилять кримінальну відповідальність за фальсифікацію медичних документів. І нагадав, що комітет, НСЗУ та МОЗ працюють з правоохоронцями, тому це теж впливає і попереджує якусь частину фальсифікацій.
Федір Лапій на це відповідає, що прокуратура тут навряд чи допоможе. Натомість дієвим результаттом буде створення лікарського самоврядування: “Якщо в твоєму цеху педіатрів є людина непорядна, повинні сказати: "Друже, іди займайся гаданням на картах Таро, але не будь педіатром. І шукай собі іншу роботу». А ми такі випадки маємо”. Зараз законопроект про лікарське самоврядування, за словами Радуцького, готовий до другого читання. Утім, каже голова комітету, до самоврядування насамперед не готові самі лікарі.
Підіймали також і питання вакцинації вразливих груп. Зокрема, Анна Гільфанова, педіатриня, імунологиня, доцентка кафедри педіатрії, імунології, інфекційних та рідкісних захворювань Міжнародного європейського університету, зазначила про потребу подбати про вакцинацію людей після пересадки органів і кісткового мозку: “Це тисячі людей в Україні. Вчора були в Інституті серця, максимум, що роблять пацієнти, які отримали пересадку органів, – вакцинацію проти гепатиту Б за свої гроші. Тобто держава інвестує в порятунок людей, а далі каже: "Стоп". А цим людям потрібно особливий захист, не лише проти тих інфекцій, які гарантує держава в календарі, але це і вакцинація за станом здоров'я. В Україні в минулому році понад 6 тисяч випадків кору. 26 спалахів в лікувальних установах. Якщо спалах станеться в Інституті серця, де пацієнти очікують трансплантацію, як заклад буде проводити пасивну імунопрофілактику, якщо жодної дози імуноглобуліну для цього у закладі немає? І це стосується усіх 26 центрах трансплантації солідних органів. Як зробити так, щоб і в стаціонарах можна було проводити вакцинацію?”. На це і міністр і голова комітету відповіли, що коштів, які держава виділяє на трансплантацію медзакладам, достатньо, аби медзаклади власноруч змогли закупити своїм пацієнтам потрібні вакцини і їх захистити. Для цього й запускали медреформу і давали автономію дій медзакладам.
