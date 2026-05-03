Зеленський: уражено російський ракетний корабель «Каратурт»

У Росії уражений ще один ракетоносій – корабель «Каракурт». Також сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту. Крім цього, пошкоджений порт Приморська.

Про це у телеграмі написав президент України Володимир Зеленський.

«Мінус ще один російський носій «калібрів». Генерал-майор Євгеній Хмара доповів про успішне ураження обʼєктів порту Приморськ. Спільна операція нашої Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників. Дякую всім вам, воїни, за скоординовану роботу», – йдеться у його повідомленні.

Глава держави розповів, що уражено ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту.

Також є значні ушкодження інфраструктури нафтоналивного порту.

«Кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни», написав Зеленський і додав, що погодив Службі безпеки України додаткові «цілком справедливі відповіді» – на російські удари по українських містах і селах.

«Росія може закінчити цю свою війну в будь-який момент. Затягування війни призведе тільки до масштабування наших захисних операцій. Дякую всім, хто бʼється заради України», – наголосив президент.