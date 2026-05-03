Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Зеленський: уражено російський ракетний корабель «Каратурт»

У інфраструткурі порту також є значні ушкодження.

Ураження Приморська у РФ
Фото: телеграм Володимира Зеленського

У Росії уражений ще один ракетоносій – корабель «Каракурт». Також сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту. Крім цього, пошкоджений порт Приморська.

Про це у телеграмі написав президент України Володимир Зеленський. 

«Мінус ще один російський носій «калібрів». Генерал-майор Євгеній Хмара доповів про успішне ураження обʼєктів порту Приморськ. Спільна операція нашої Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників. Дякую всім вам, воїни, за скоординовану роботу», – йдеться у його повідомленні.

Глава держави розповів, що уражено ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту. 

Також є значні ушкодження інфраструктури нафтоналивного порту. 

«Кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни», написав Зеленський і додав, що погодив Службі безпеки України додаткові «цілком справедливі відповіді» – на російські удари по українських містах і селах. 

«Росія може закінчити цю свою війну в будь-який момент. Затягування війни призведе тільки до масштабування наших захисних операцій. Дякую всім, хто бʼється заради України», – наголосив президент. 

  • Раніше він розповів, що Сили оборони України завдали ураження по двох танкерах "тіньового флоту" РФ акваторії входу в порт Новоросійськ. 
  • Росія сьогодні скаржилася, що безпілотники начебто атакували порт Приморськ на Балтійському морі, один із ключових нафтових експортних хабів країни.
