Росіяни намагалися штурмувати понад 15 разів на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті пройшли 45 боїв.

Станом на 16:00 3 травня російська армія намагалася атакували позиції Сил оборони 45 разів. Найбільше зіткнень відбулося на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів Іскрисківщина, Сопич, Кореньок, Нескучне, Безсалівка, Прогрес, Бачівськ, Волфине. Сергіївка і Діброва – у Чернігівській області. Авіаудару зазнала Вільна Слобода.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, скинув одну авіабомбу, здійснив 43 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався покращити своє положення, проводив наступальні дії в бік Лиману та Митрофанівки. На Куп’янському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Лиманському напрямку противник два рази проводив штурмові дії в бік Лиману та Озерного. Один бій досі триває.

На Слов’янському напрямку ворог двічі проводив штурмові дії в напрямку Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Русин Яр та Софіївка. Одна з цих спроб просуватися ще триває. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка. Чотири боєзіткнення тривають. На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував в районах населених пунктів Вороне та Березове. На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак у напрямках Залізничного, Верхньої Терси, Гіркого, Чарівного та Гуляйпільського. Три боєзіткнення досі тривають. Авіаударів зазнали Воздвижівка, Верхня Терса, Новомиколаївка, Малин, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Омельник, Єгорівка. На Оріхівському напрямку противник один раз атакував в районі Щербаків. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Оріхів, Одарівка, Зарічне, Комишуваха.

На Придніпровському напрямку наші воїни відбивають атаку противника в напрямку Антонівки. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються. Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.