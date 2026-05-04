У Москві вночі дрон врізався в будинок

У Москві вночі дрон пошкодив житловий будинок. За даними каналу ASTRA, це ЖК "Дом на Мосфильмовськой", що в шести кілометрах від Кремля.

Мер міста Собянін підтвердив атаку і сказав, що потерпілих немає. Крім Москви, дрони атакували й Самару.

Мешканці міста зазнімкували проліт безпілотника. Аналіз їхніх відео показав, що дрон летів у кількох кілометрах від військової частини.

Міністерство оборони Росії заявило про ліквідацію 117 БпЛА на 13 областями й московським регіоном.

Атака безпілотника на Москву відбулася в річницю першої такої операції, проведеної в 2023-му.

У попередні дні російська влада посилили протиповітряну оборону столиці, готуючись до заходів на 9 травня. Втім, парад Кремль цього року вирішив не проводити.