Ворог атакував Миколаївщину дронами і ракетами. Є постраждалі

У обласному центрі пошкоджені будинки, склад та авто. 

наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Вчора російська армія атакувала Миколаївську область дронами та ракетами. Відомо про п’ятьох постраждалих.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Кім. 

Учора зранку ворог двічі завдав удару по Миколаєву балістичними ракетами, попередньо – типу «Іскандер-М».

Постраждали п’ятеро людей: троє чоловіків віком 63, 65 та 71 рік і дві жінки віком 46 та 55 років. Усіх було госпіталізували.

Станом на ранок один постраждалий – у тяжкому, але стабільному стані, четверо – у стані середньої тяжкості, стабільні. 

Пошкоджено складську будівлю підприємства, 17 приватних будинків та автомобілі.

Також  учора ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

