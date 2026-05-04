У Запоріжжі затримали корегувальника, який видавав себе за літню людину

У Запоріжжі Служба безпеки затримала чоловіка, якого підозрюють у роботі на ФСБ та корегуванні повітряних атак Росії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Затриманим є 45-річний місцевий мешканець, який переховувався від мобілізації. До уваги ворога він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах. В обмін на обіцянки підробітків чоловік почав обходити вулиці обласного центру, щоб виявити координати підрозділів Сил оборони.

Щоб не викликати підозр під час розвідвилазок, фігурант видавав себе за особу похилого віку. Зокрема, він імітував сутулість, відростив бороду, а також носив відповідний одяг.

Потім вдома він готував текстові повідомлення з описом місцевості та координатами, які передавав куратору від ФСБ. Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуку в затриманого вилучили смартфон та планшет із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.