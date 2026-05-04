Під час атаки ворог задіяв і реактивні дрони.

У ніч на 4 травня, з 18:00, Росія атакувала 155-ма ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами “Пародія”. Била з окупованих Донецька і Криму та російських напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Є влучання 14 ударних БпЛА в десяти місцях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях. Про це повідомили в Повітряних силах.

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки.