Орпо попросив Зеленського не допускати потрапляння українських дронів у повітряний простір Фінляндії

Президент Фінляндії Петтері Орпо обговорив з українським президентом Володимиром Зеленським порушення повітряного простору країни дронами, що було зафіксовано 3 травня. Про це він сказав у коментарі Yle.

Орпо й Зеленський учора мали зустріч на полях саміту Європейської политічної спільноти в Вірменії. Прем'єр наголосив, що Фінляндія розуміє право України на самооборону.

"Однак це не означає, що порушення фінського повітряного простору є прийнятним і що дрони можуть залітати на нашу територію", – сказав він.

Прем'єр додав, що уряд добре проінформований про інцидент 3 травня. Фінляндія має достатньо засобів моніторингу і захисту повітряного простору від дронів, але потенціал посилять найближчим часом.