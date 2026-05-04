Орпо попросив Зеленського не допускати потрапляння українських дронів у повітряний простір Фінляндії

Президент Фінляндії Петтері Орпо обговорив з українським президентом Володимиром Зеленським порушення повітряного простору країни дронами, що було зафіксовано 3 травня. Про це він сказав у коментарі Yle.
Орпо й Зеленський учора мали зустріч на полях саміту Європейської политічної спільноти в Вірменії. Прем'єр наголосив, що Фінляндія розуміє право України на самооборону.
"Однак це не означає, що порушення фінського повітряного простору є прийнятним і що дрони можуть залітати на нашу територію", – сказав він.
Прем'єр додав, що уряд добре проінформований про інцидент 3 травня. Фінляндія має достатньо засобів моніторингу і захисту повітряного простору від дронів, але потенціал посилять найближчим часом.
- У минулі місяці на території Фінляндії знайшли чотири безпілотники. Три дрони, що виявили в березні, були ідентифіковані як українські. Вони відхилилися від курсу під час атаки на російський нафтовий порт – ймовірно, під дією РЕБ Росії. Дрони контрольовано підірвали.
Після падіння дронів на фінській території президенти України і Фінляндії провели телефонну розмову. Київ перепросив за це і наголосив, що дрони не були спрямовані на Фінляндію.
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заперечила інформацію про нібито вимогу для Києва скоротити чи припинити атаки на російську інфраструктуру після падіння БПЛА на території країни.