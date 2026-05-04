Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
ГоловнаСвіт

Орпо попросив Зеленського не допускати потрапляння українських дронів у повітряний простір Фінляндії

3 травня фінський прем'єр і український президент зустрілися в Вірменії. 

Орпо попросив Зеленського не допускати потрапляння українських дронів у повітряний простір Фінляндії
Зустріч Петтері Орпо і Володимира Зеленського в Єревані
Фото: сайт українського президента

Президент Фінляндії Петтері Орпо обговорив з українським президентом Володимиром Зеленським порушення повітряного простору країни дронами, що було зафіксовано 3 травня. Про це він сказав у коментарі Yle.

Орпо й Зеленський учора мали зустріч на полях саміту Європейської политічної спільноти в Вірменії. Прем'єр наголосив, що Фінляндія розуміє право України на самооборону.

"Однак це не означає, що порушення фінського повітряного простору є прийнятним і що дрони можуть залітати на нашу територію", – сказав він. 

Прем'єр додав, що уряд добре проінформований про інцидент 3 травня. Фінляндія має достатньо засобів моніторингу і захисту повітряного простору від дронів, але потенціал посилять найближчим часом. 

  • У минулі місяці на території Фінляндії знайшли чотири безпілотники. Три дрони, що виявили в березні, були ідентифіковані як українські. Вони відхилилися від курсу під час атаки на російський нафтовий порт – ймовірно, під дією РЕБ Росії. Дрони контрольовано підірвали. 

  • Після падіння дронів на фінській території президенти України і Фінляндії провели телефонну розмову. Київ перепросив за це і наголосив, що дрони не були спрямовані на Фінляндію. 

  • Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заперечила інформацію про нібито вимогу для Києва скоротити чи припинити атаки на російську інфраструктуру після падіння БПЛА на території країни.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies