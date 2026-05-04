Літак з головою іспанського уряду Педро Санчесом учора ввечері здійснив екстрену посадку в Туреччині через технічну несправність, пише France 24. Санчес летів до Вірменії на саміт Європейської політичної спільноти.
Через поломку борту довелося сідати в Анкарі. Очікується, що іспанська делегація на чолі з Педро Санчесом продовжить шлях до Вірменії сьогодні.
"Іспанська делегація проведе ніч в Анкарі перед поновленням подорожі до Вірменії вранці", – підтвердили учора в заяві уряду Іспанії.
Які саме технічні проблеми виникли – не уточнювали.
- Офіційна частина саміту Європейської політичної спільноти стартує сьогодні, але лідери почали збиратися в Єревані ще від учора. Український президент також прибув до Вірменії і вже провів низку двосторонніх зустрічей.