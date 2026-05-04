Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Літак прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса зробив екстрену посадку в Туреччині

Іспанський прем'єр прямував на саміт в Єреван. 

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Фото: EPA/UPG

Літак з головою іспанського уряду Педро Санчесом учора ввечері здійснив екстрену посадку в Туреччині через технічну несправність, пише France 24. Санчес летів до Вірменії на саміт Європейської політичної спільноти. 

Через поломку борту довелося сідати в Анкарі. Очікується, що іспанська делегація на чолі з Педро Санчесом продовжить шлях до Вірменії сьогодні. 

"Іспанська делегація проведе ніч в Анкарі перед поновленням подорожі до Вірменії вранці", – підтвердили учора в заяві уряду Іспанії. 

Які саме технічні проблеми виникли – не уточнювали. 

  • Офіційна частина саміту Європейської політичної спільноти стартує сьогодні, але лідери почали збиратися в Єревані ще від учора. Український президент також прибув до Вірменії і вже провів низку двосторонніх зустрічей.
