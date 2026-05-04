В проєкті будуть задіяні до 15 000 військових, літаки і есмінець.

Центральне командування США оголосило про нову ініціативу в Ормузькій протоці – Project Freedom. З 4 травня вона діятиме для забезпечення свободи навігації комерційних суден в протоці. Президент Дональд Трамп пояснив, що проєкт спрямований на супровід кораблів під час їхнього проходження протокою. Йдеться про судна країн, що не задіяні в війні з Іраном.

У дописі Центкому в X повідомили, що місія, схвалена президентом, підтримуватиме торговельні судна, які прагнуть вільно проходити міжнародно важливим коридором. Там нагадали, що на Ормузьку протоку припадає чверть світової морської торгівлі нафтою і значні обсяги паливної продукції і добрив.

"Наша підтримка цієї оборонної місії важлива для регіональної безпеки і глобальної економіки, оскільки ми також підтримуємо морську блокаду", – сказав командувач Центкому адмірал Бред Купер.

Командування додало, що минулого тижня Держдеп анонсував нову ініціативу в партнерстві з міністерством війни. Project Freeedom поєднуватиме дипломатичні дії і військову координацію.

Військова участь США в ініціативі включатиме есмінці з керованими ракетами, понад 100 літаків наземного та морського базувань і 15 000 військових.

В Ірані американське втручання розцінюватимуть як порушення режиму припинення вогню. Відповідну заяву зробив голова парламентської Національної комісії безпеки Ебрахам Азізі, передають CBS News.