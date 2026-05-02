Туск: Найбільша загроза – не зовнішні вороги, а триваючий розпад Альянсу

Прем'єр Польщі закликав до єдності.

Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив стурбованість щодо, на його думку, триваючого розпаду Північноатлантичного альянсу (НАТО).

“Найбільшою загрозою для трансатлантичної спільноти є не її зовнішні вороги, а триваючий розпад нашого альянсу. Ми всі повинні зробити все необхідне, щоб повернути цю катастрофічну тенденцію назад”, – написав Туск у соцмережі Х.

Такий пост політик зробив на тлі рішення США вивести 5 тисяч військових з Німеччини. Раніше президент США висловлював погрози щодо зменшення військової присутності Штатів в Європі. До цього Трамп негативно висловлювався про канцлера Фрідріха Мерца через його критику війни проти Ірану та відмову надавати допомогу в проведенні операції по розблокуванню Ормузької протоки.

