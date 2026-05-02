Зеленський і Фіцо обговорили особисту зустріч найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обговорили особисту зустріч, яка може відбутися найближчим часом

Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

“Щойно говорив із Премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому”, – сказав президент.

Він додав, що “важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі” та готова ділитися своїм досвідом вступу.

Зеленський запросив словацького премʼєр-міністра з візитом до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави.

“Обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом. Наші команди попрацюють над графіком”, – додав очільник нашої держави.