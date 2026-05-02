24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Зеленський і Фіцо обговорили особисту зустріч найближчим часом

Під час розмови йшлося, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі” та готова ділитися своїм досвідом вступу. 

Зеленський і Фіцо обговорили особисту зустріч найближчим часом
Роберт Фіцо і Володимир Зеленський
Фото: AP

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обговорили особисту зустріч, яка може відбутися найближчим часом

Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

“Щойно говорив із Премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому”, – сказав президент.

Він додав, що “важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі” та готова ділитися своїм досвідом вступу. 

Зеленський запросив словацького премʼєр-міністра з візитом до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави. 

“Обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом. Наші команди попрацюють над графіком”, – додав очільник нашої держави.

  • Раніше стало відомо, що Фіцо скасував раніше заплановану участь у параді в Москві 9 травня в так званий "День перемоги", але у Росію полетить всерівно. Тепер для того, щоб покласти квіти до пам'ятника Невідомому солдату.
