Зеленський і Фіцо обговорили особисту зустріч найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обговорили особисту зустріч, яка може відбутися найближчим часом
Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.
“Щойно говорив із Премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому”, – сказав президент.
Він додав, що “важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі” та готова ділитися своїм досвідом вступу.
Зеленський запросив словацького премʼєр-міністра з візитом до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави.
“Обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом. Наші команди попрацюють над графіком”, – додав очільник нашої держави.
- Раніше стало відомо, що Фіцо скасував раніше заплановану участь у параді в Москві 9 травня в так званий "День перемоги", але у Росію полетить всерівно. Тепер для того, щоб покласти квіти до пам'ятника Невідомому солдату.