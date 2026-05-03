Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з РФ

Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

У неділю, 3 травня, невідомий безпілотник зафіксували в повітряному просторі Фінляндії неподалік кордону з Росією. Про інцидент повідомило Міністерство оборони країни.

За офіційною інформацією, дрон помітили над муніципалітетом Віролахті — регіоном, що межує з Ленінградською областю РФ. Тип апарата та його походження наразі залишаються невстановленими.

Згодом безпілотник покинув повітряний простір Фінляндії. Розслідуванням інциденту займається Прикордонна служба країни. Очікується, що найближчим часом з’являться додаткові подробиці.

Водночас, за даними фінського мовника Yle, Збройні сили Фінляндії тимчасово запроваджували обмеження на польоти в морській акваторії поблизу портів Котка та Хаміна. Обмеження діяли з 01:57 до 08:00.

