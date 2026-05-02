Єврокомісія заявляє, що “розгляне всі варіанти дій” у відповідь на митні погрози Трампа

Євроблок реалізовує торговельну угоду з США “відповідно до стандартної законодавчої практики”, підкреслили у виконавчому органі.

Європейська комісія заявила, що “залишатиме всі варіанти відкритими” у відповідь на погрозу президента США Дональда Трампа запровадити 25% мита на автомобілі та автозапчастини з Європи.

Про це повідомляє Politico.

У п'ятницю ввечері Трамп оголосив, що збільшить нинішній 15% тариф на легкові та вантажні автомобілі, оскільки ЄС “не виконує” торговельну угоду, укладену двома сторонами минулого літа у Шотландії.

У відповідь речник Європейської комісії заявив, що блок реалізує угоду Turnberry “відповідно до стандартної законодавчої практики, повністю інформуючи адміністрацію США протягом усього процесу”.

Вашингтон незадоволений тим, як повільно ЄС знижує тарифи, тоді як Європу дратує те, що значна частина її товарів потрапляє під 26% американське мито на алюміній та сталь.

Уряди країн ЄС розділилися в думках щодо того, чи варто вживати додаткових захисних заходів, як того вимагає Європейський парламент. Це затримує досягнення домовленості про подальші кроки. Більшість країн виступили проти спроб Франції переглянути угоду.

Манфред Вебер, голова правоцентристської Європейської народної партії, найбільшої політичної групи в Європейському парламенті, заявив, що переговори “потрібно завершити швидко, щоб угода нарешті набула чинності”.

Додамо, обіцянка Трампа загострити суперечку викликає тривогу серед іноземних автовиробників у США.