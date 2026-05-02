Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
ГоловнаСвіт

"Ми впевнені у своїх силах": у НАТО відреагували на рішення США щодо виведення військ з Німеччини

В Альянсі наголосили, що ріщення США лише підкреслює важливість посилення оборонних можливостей Європи.

"Ми впевнені у своїх силах": у НАТО відреагували на рішення США щодо виведення військ з Німеччини
Державні прапори країн учасниць НАТО перед штаб-квартирою організації у Брюсселі.
Фото: x.com/NATO

НАТО співпрацює зі США для з’ясування деталей рішення Вашингтона щодо виведення близько 5 тисяч військових із території Німеччина, заявила речниця Альянсу Еллісон Гарт у соцмережі Х.

Речниця НАТО наголошує, що союзники наразі перебувають у тісному контакті з американською стороною для уточнення всі аспектів майбутніх змін у військовій присутності.

Водночас, за словами Гарт, це рішення лише підкреслює важливість посилення оборонних можливостей європейських країн. Ідеться про збільшення інвестицій у безпеку та більшу відповідальність за колективну оборону.

Речниця нагадала, що під час минулорічного саміту Альянсу в Гаазі, країни-члени домовилися поступово довести витрати на оборону до 5% ВВП.

"Ми впевнені у своїх силах забезпечувати стримування та оборону з огляду на перехід до сильнішої Європи у межах сильнішого НАТО", – підкреслила Гарт.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies