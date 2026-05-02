"Ми впевнені у своїх силах": у НАТО відреагували на рішення США щодо виведення військ з Німеччини

НАТО співпрацює зі США для з’ясування деталей рішення Вашингтона щодо виведення близько 5 тисяч військових із території Німеччина, заявила речниця Альянсу Еллісон Гарт у соцмережі Х.
Речниця НАТО наголошує, що союзники наразі перебувають у тісному контакті з американською стороною для уточнення всі аспектів майбутніх змін у військовій присутності.
Водночас, за словами Гарт, це рішення лише підкреслює важливість посилення оборонних можливостей європейських країн. Ідеться про збільшення інвестицій у безпеку та більшу відповідальність за колективну оборону.
Речниця нагадала, що під час минулорічного саміту Альянсу в Гаазі, країни-члени домовилися поступово довести витрати на оборону до 5% ВВП.
"Ми впевнені у своїх силах забезпечувати стримування та оборону з огляду на перехід до сильнішої Європи у межах сильнішого НАТО", – підкреслила Гарт.
- У Міноборони Німеччини відзначили, що дії США мають спонукати Європу до подальшого зміцнення власної оборони.