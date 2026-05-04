На трасі біля Чугуєва росіяни дроном пошкодили хлібний фургон. Постраждали люди

У водія – черепно-мозкова травма, у експедитора – гостра реакція на стрес.

Сьогодні, 4 травня, на трасі біля Чугуєва росіяни дроном пошкодили хлібний фургон. Постраждали двоє людей.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Там розповіли, що близько 04:40 ворожий безпілотник, попередньо типу «Ланцет», вдарив поблизу цивільного автомобіля на автодорозі Київ – Харків – Довжанський неподалік с. Кам’яна Яруга Чугуївського району.

Пошкоджено фургон, який використовувався для перевезення хлібобулочних виробів. На момент атаки він був без вантажу.

Постраждали двоє чоловіків. Водій дістав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, а експедитор отримав гостру реакцію на стрес.

Наслідки російської атаки на Харківщині

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).