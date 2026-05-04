LB.ua спільно з F-Drones запускає розділ Defense Tech про оборонні технології

Відсьогодні на LB.ua буде окремий розділ про українські оборонні технології , де ми розкриватимемо теми виробництва, застосування, масштабування, підготовки кадрів та майбутнього галузі.

«LB.ua – один із майданчиків, де від самого початку російсько-української війни фахово звучали теми, пов’язані з українською обороною. Тепер цих обговорень стане ще більше – залучивши партнерів, ми змогли посилити цей напрямок. Ми дуже раді, що наш сайт росте і розвивається і що маємо можливість бути долучені до, без перебільшення, однієї з найважливіших галузей сучасності», – каже шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Головний партнер розділу Defense Tech – компанія F-Drones.



«Україна сьогодні робить те, чого раніше не робив ніхто: створює, тестує і масштабує оборонні технології в умовах реальної війни. Це наша унікальна перевага і водночас великий виклик: чи зможемо ми перетворити воєнну інноваційність на довгострокову індустрію, експортну силу та нову економіку безпеки. Defense Tech на LB.ua – це майданчик, де про ці питання можна говорити чесно, професійно і по суті. Ми хочемо, щоб ця розмова працювала на перемогу України та на її майбутнє, як глобального центру оборонних технологій. Для F-Drones це повністю відповідає місії компанії, тому ми приєдналися до проєкту, як індустріальний партнер. Вдячні команді LB.ua за сміливість відкрити цей важливий напрям», – зазначив Станіслав Хутор, CEO F-Drones.

Редакторкою розділу стала журналістка Катерина Амеліна, яка працює в LB.ua з 2022 року і висвітлює теми війни, підготовки та забезпечення українського війська і засобів, що впливають на перебіг бойових дій.

«Тема оборонних технологій складна, як з точки зору балансу, бо тут є багато гравців та зацікавлених сторін, так із морального боку, бо від неї залежить міцність Сил оборони, а, відповідно, стійкість нашої держави. Багатьом хочеться швидких рішень – “де український шахед/мавік”, “чому не летить українська балістика на Москву”, “чому не воюють лише роботи” і тому подібне. Слухаючи фахові дискусії вже не перший рік, я тільки переконуюся, що швидких і простих рішень тут немає. Тому в рамках цього розділу ми хочемо структуровано, без узагальнень показувати, хто робить, що працює, як застосовують і яке в цього майбутнє», – пояснила Катерина.

До команди також доєдналася Вікторія Найдьонова, журналістка з досвідом служби в ЗСУ (2017-2020 роки).

«Цікавлюсь розвитком оборонної сфери в Україні, вважаю важливим розповідати про це доступно для широкого загалу, без хайпу, дезінформації і з урахуванням вимог секретності», – зазначила Вікторія.

Редакційний контент у межах розділу є і буде повністю незалежним. Партнер розділу не впливає на редакційну політику.

F-Drones – українська оборонно-технологічна компанія, заснована у 2023 році. Серійно виробляє FPV-дрони, «розумні» дрони із системами наведення, ретранслятори та дрони-перехоплювачі F7 LITAVR – відповідь на загрозу «шахедів». На початку 2026 року F-Drones стала однією з 11 компаній, відібраних Департаментом війни США для Drone Dominance Program. У березні 2026 року першою у світі продемонструвала випробувану в бою систему дистанційного керування дроном-перехоплювачем.