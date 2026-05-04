Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

LB.ua спільно з F-Drones запускає розділ Defense Tech про оборонні технології

Відсьогодні на LB.ua буде окремий розділ про українські оборонні технології, де ми розкриватимемо теми виробництва, застосування, масштабування, підготовки кадрів та майбутнього галузі.

LB.ua спільно з F-Drones запускає розділ Defense Tech про оборонні технології
Defense Tech - розділ LB.ua за підтримки F-Drones
Фото: LB.ua

«LB.ua – один із майданчиків, де від самого початку російсько-української війни фахово звучали теми, пов’язані з українською обороною. Тепер цих обговорень стане ще більше – залучивши партнерів, ми змогли посилити цей напрямок. Ми дуже раді, що наш сайт росте і розвивається і що маємо можливість бути долучені до, без перебільшення, однієї з найважливіших галузей сучасності», – каже шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Головний партнер розділу Defense Tech – компанія F-Drones.

«Україна сьогодні робить те, чого раніше не робив ніхто: створює, тестує і масштабує оборонні технології в умовах реальної війни. Це наша унікальна перевага і водночас великий виклик: чи зможемо ми перетворити воєнну інноваційність на довгострокову індустрію, експортну силу та нову економіку безпеки. Defense Tech на LB.ua – це майданчик, де про ці питання можна говорити чесно, професійно і по суті. Ми хочемо, щоб ця розмова працювала на перемогу України та на її майбутнє, як глобального центру оборонних технологій. Для F-Drones це повністю відповідає місії компанії, тому ми приєдналися до проєкту, як індустріальний партнер. Вдячні команді LB.ua за сміливість відкрити цей важливий напрям», – зазначив Станіслав Хутор, CEO F-Drones.

Редакторкою розділу стала журналістка Катерина Амеліна, яка працює в LB.ua з 2022 року і висвітлює теми війни, підготовки та забезпечення українського війська і засобів, що впливають на перебіг бойових дій.

«Тема оборонних технологій складна, як з точки зору балансу, бо тут є багато гравців та зацікавлених сторін, так із морального боку, бо від неї залежить міцність Сил оборони, а, відповідно, стійкість нашої держави. Багатьом хочеться швидких рішень – “де український шахед/мавік”, “чому не летить українська балістика на Москву”, “чому не воюють лише роботи” і тому подібне. Слухаючи фахові дискусії вже не перший рік, я тільки переконуюся, що швидких і простих рішень тут немає. Тому в рамках цього розділу ми хочемо структуровано, без узагальнень показувати, хто робить, що працює, як застосовують і яке в цього майбутнє», – пояснила Катерина.

До команди також доєдналася Вікторія Найдьонова, журналістка з досвідом служби в ЗСУ (2017-2020 роки).

«Цікавлюсь розвитком оборонної сфери в Україні, вважаю важливим розповідати про це доступно для широкого загалу, без хайпу, дезінформації і з урахуванням вимог секретності», – зазначила Вікторія.

Редакційний контент у межах розділу є і буде повністю незалежним. Партнер розділу не впливає на редакційну політику.

F-Drones – українська оборонно-технологічна компанія, заснована у 2023 році. Серійно виробляє FPV-дрони, «розумні» дрони із системами наведення, ретранслятори та дрони-перехоплювачі F7 LITAVR – відповідь на загрозу «шахедів». На початку 2026 року F-Drones стала однією з 11 компаній, відібраних Департаментом війни США для Drone Dominance Program. У березні 2026 року першою у світі продемонструвала випробувану в бою систему дистанційного керування дроном-перехоплювачем.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies