Зеленський озвучив ключові завдання на переговорах у Вірменії

Перший день зустрічей і перемовин української делегації у Вірменії, де має пройти саміт Європейської політичної спільноти, присвятили координації з європейськими партнерами.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Він озвучив ключові завдання для перемовин: достойне завершення війни, пришвидшення отримання 90 млрд євро допомоги від Європи і зміцнення української ППО та співпраця з партнерами в галузі енергетики.

«Поінформував партнерів щодо стану дипломатії, можливих перспектив і запланованих контактів. Потрібні спільні зусилля, щоб активізувати дипломатію та не допускати зменшення тиску на агресора. Росія має завершити цю свою війну», - наголосив Зеленський.

Президент додав, що поінформував партнерів про всі потреби України для захисту та відновлення.