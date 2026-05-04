ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Є поранені й загиблі (оновлено)

Пошкоджено територію СТО. 

Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Сьогодні, 4 травня, росіяни завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Пошкоджена станція техобслуговування. За уточненою інформацію станом на 10:40, кількість жертв зросла до трьох, а поранених уже вісім.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. Усі екстрені служби перебувають на місці обстрілу.

Пораненим надають медичну допомогу. Пожежу ліквідували.

"Відомо про загорання приватного будинку та автомобіля, також пошкоджено інші приватні будинки, магазин і СТО", – повідомив голова ОВА.

Загалом, за інформацією адміністрації, пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, чотири магазини і СТО.

