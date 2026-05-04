Восьмеро мешканців Сумщини поранені російськими атаками

У Сумській області восьмеро людей отримали поранення унаслідок російських атак. Під ворожим вогнем перебували громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів. Ворог застосовував КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

Про це повідомили у обласній поліції.

У Глухівській громаді внаслідок атаки російського дрона поранений 46-річний чоловік. Пошкоджено транспортні засоби, багатоквартирний будинок і об’єкти торгівлі.

У Ворожбянській громаді внаслідок атаки ворожого дрона постраждав 52-річний чоловік. Там пошкоджений приватний будинок та інженерні мережі.

У Краснопільській громаді через влучання російського дрона постраждав 35-річний чоловік, пошкоджено легковий автомобіль.

У Березівській громаді внаслідок удару ворожого дрона постраждали 58-річна та 50-річна жінки 58 та 50.

У Шосткинській громаді внаслідок влучання БпЛА травмовані жінки віком 39, 75 і 77 років. Пошкоджено адміністративну будівлю, об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки та транспорт.

Фото: Національна поліція наслідки російської атаки на Сумщині

У інших громадах області пошкоджено приватні будинки, господарчі та складські приміщення, об’єкти інфраструктури, транспортні засоби.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки атак та зібрали докази воєнних злочинів.

За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України.