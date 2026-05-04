Упродовж доби унаслідок російських ударів у Запорізькій області отримали поранення двоє дітей та дев’ять дорослих.
Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, серед постраждалих є дворічна дитина.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 868 ударів по 51 населеному пункту області.
Війська РФ здійснили 30 авіаційних ударів по Новомиколаївці, Комишувасі, Зарічному, Таврійському, Юрківці, Листівці, Лісному, Барвинівці, Одарівці, Григорівці, Новорозівці, Різдвянці, Оріхову, Гуляйпільському, Воздвижівці, Любицькому, Омельнику, Верхній Терсі, Копанях, Цвітковому, Преображенці, Єгорівці та Рівному.
630 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Кушугум, Малокатеринівку, Розумівку, Нижню Хортицю, Щасливе, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове та Оленокостянтинівку.
Зафіксовано 6 обстрілів з РСЗВ по Залізничному, Щербаках та Чарівному.
202 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці.
Надійшло 56 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.