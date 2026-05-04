Надійшло 56 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

Зафіксовано 6 обстрілів з РСЗВ по Залізничному, Щербаках та Чарівному.

Війська РФ здійснили 30 авіаційних ударів по Новомиколаївці, Комишувасі, Зарічному, Таврійському, Юрківці, Листівці, Лісному, Барвинівці, Одарівці, Григорівці, Новорозівці, Різдвянці, Оріхову, Гуляйпільському, Воздвижівці, Любицькому, Омельнику, Верхній Терсі, Копанях, Цвітковому, Преображенці, Єгорівці та Рівному.

Упродовж доби унаслідок російських ударів у Запорізькій області отримали поранення двоє дітей та дев’ять дорослих.

