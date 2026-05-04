У Вінниці правоохоронці викрили злочинну організацію, учасники якої причетні до незаконного відчуження об’єктів нерухомості профспілок.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У межах кримінального провадження про підозру повідомили сім осіб, серед яких колишній керівник ПрАТ “Укрпрофтур” та посадовці ПрАТ “Вінницятурист”.

Їм інкриміновано участь у злочинній організації та розтрату майна в особливо великих розмірах.

Cлідство встановило, що підозрювані організували схему поетапного виведення майна профспілок у приватну власність через підконтрольні структури. Зокрема, туристичний комплекс “Поділля” у Вінниці відчужували частинами за заниженою вартістю, що дозволило фактично передати об’єкт у приватні руки за ціною, значно нижчою за ринкову.

За висновками експертизи, державі завдано понад 63 млн грн збитків.

Колишнього керівника “Укрпрофтур” затримали. За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн. Щодо інших підозрюваних питання запобіжних заходів вирішується.