Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ГоловнаКиїв

Сьогодні у Києві можна пройти безкоштовні навчання із тактичної медицини

Навчання проходять біля станції метро «Голосіївська». 

Сьогодні у Києві можна пройти безкоштовні навчання із тактичної медицини
Навчання тактичній медицині від Ветеранського корпусу
Фото: Ветеранський корпус

Відучора у Києві проходять відкриті безкоштовні навчання із тактичної медицини для цивільного населення. 

Як повідомили у пресслужбі Ветеранського корпусу, долучитися можна із 13:00 до 18:00 біля станції метро «Голосіївська» (вихід до готелю “Мир”). Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією

Навчання проводять ветерани бойових підрозділів, які мають практичний досвід надання допомоги в умовах бойових дій.

У програмі:

  • зупинка критичних кровотеч  
  • перша допомога при пораненнях  
  • алгоритм дій у перші хвилини після травми  
  • базові принципи поведінки у небезпечних ситуаціях  

Формат заходу передбачає дві практичні сесії – о 13:00 та 15:00, доступні для всіх охочих.

Організатори рекомендують учасникам вдягатися зручно.

В перший день до навчань долучилися близько 100 киян. Ініціатива з’явилась як відповідь на події 18 квітня, коли у столиці стався збройний напад на цивільних. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies