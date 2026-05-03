Сьогодні у Києві можна пройти безкоштовні навчання із тактичної медицини

Відучора у Києві проходять відкриті безкоштовні навчання із тактичної медицини для цивільного населення.
Як повідомили у пресслужбі Ветеранського корпусу, долучитися можна із 13:00 до 18:00 біля станції метро «Голосіївська» (вихід до готелю “Мир”). Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією.
Навчання проводять ветерани бойових підрозділів, які мають практичний досвід надання допомоги в умовах бойових дій.
У програмі:
- зупинка критичних кровотеч
- перша допомога при пораненнях
- алгоритм дій у перші хвилини після травми
- базові принципи поведінки у небезпечних ситуаціях
Формат заходу передбачає дві практичні сесії – о 13:00 та 15:00, доступні для всіх охочих.
Організатори рекомендують учасникам вдягатися зручно.
В перший день до навчань долучилися близько 100 киян. Ініціатива з’явилась як відповідь на події 18 квітня, коли у столиці стався збройний напад на цивільних.