Сьогодні у Києві можна пройти безкоштовні навчання із тактичної медицини

Відучора у Києві проходять відкриті безкоштовні навчання із тактичної медицини для цивільного населення.

Як повідомили у пресслужбі Ветеранського корпусу, долучитися можна із 13:00 до 18:00 біля станції метро «Голосіївська» (вихід до готелю “Мир”). Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією.

Навчання проводять ветерани бойових підрозділів, які мають практичний досвід надання допомоги в умовах бойових дій.

У програмі:

зупинка критичних кровотеч

перша допомога при пораненнях

алгоритм дій у перші хвилини після травми

базові принципи поведінки у небезпечних ситуаціях

Формат заходу передбачає дві практичні сесії – о 13:00 та 15:00, доступні для всіх охочих.

Організатори рекомендують учасникам вдягатися зручно.

В перший день до навчань долучилися близько 100 киян. Ініціатива з’явилась як відповідь на події 18 квітня, коли у столиці стався збройний напад на цивільних.