Головне за ніч та ранок понеділка, 4 травня: ракетний удар по Мерефі, майже 150 боєзіткнень, дрон над Москвою

Сьогодні, 4 травня, росіяни завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. За уточненою інформацію станом на 10:40, кількість жертв зросла до чотирьох, поранених уже вісім.

Пошкоджена станція техобслуговування. Пораненим надають медичну допомогу. Пожежу ліквідували.

"Відомо про загорання приватного будинку та автомобіля, також пошкоджено інші приватні будинки, магазин і СТО", – повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Найбільше боїв відбулося на Покровському (26), Костянтинівському і Гуляйпільському напрямках (по 23).

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу окупантів та дві гармати.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1120 солдатів, 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 113 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 11 наземних роботів, 268 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 17 одиниць спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять близько 1 335 150 осіб.

У ніч на 4 травня Росія атакувала 155-ма ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами “Пародія”. Била з окупованих Донецька і Криму та російських напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Є влучання 14 ударних БпЛА в десяти місцях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях, повідомили в Повітряних силах.

“За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – йдеться у повідомленні.

Відсьогодні на LB.ua буде окремий розділ про українські оборонні технології, де ми розкриватимемо теми виробництва, застосування, масштабування, підготовки кадрів та майбутнього галузі.

«LB.ua – один із майданчиків, де від самого початку російсько-української війни фахово звучали теми, пов’язані з українською обороною. Тепер цих обговорень стане ще більше – залучивши партнерів, ми змогли посилити цей напрямок. Ми дуже раді, що наш сайт росте і розвивається і що маємо можливість бути долучені до, без перебільшення, однієї з найважливіших галузей сучасності», – каже шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Головний партнер розділу Defense Tech – компанія F-Drones.

У Москві вночі дрон пошкодив житловий будинок. За даними каналу ASTRA, це ЖК "Дом на Мосфильмовськой", що в шести кілометрах від Кремля.

Мешканці міста зазнімкували проліт безпілотника. Аналіз їхніх відео показав, що дрон летів у кількох кілометрах від військової частини.

Мер міста Собянін підтвердив атаку і сказав, що потерпілих немає. Крім Москви, дрони атакували й Самару.

Міністерство оборони Росії заявило про ліквідацію 117 БпЛА над 13 областями й московським регіоном.

Атака безпілотника на Москву відбулася в річницю першої такої операції, проведеної в 2023-му.

Напередодні російська влада посилила протиповітряну оборону столиці, готуючись до заходів на 9 травня. Втім, парад Кремль цього року вирішив не проводити.

