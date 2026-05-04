Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Сибіга обговорив з очільницею канадського МЗС зустріч щодо повернення українських дітей у Брюсселі

Зустріч відбудеться наступного тижня.

Глава МЗС України Андрій Сибіга обговорив з канадською колегою Анітою Ананд зустріч високого рівня щодо повернення українських дітей, яка відбудеться 11 травня в Брюсселі.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

"Я провів змістовну зустріч зі своєю канадською подругою та колегою Анітою Ананд на полях Саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Я висловив вдячність Канаді за її підтримку, зокрема за внесок у ініціативу PURL та продовження військової допомоги”, – сказав Сибіга.

Він подякував Канаді за її лідерство у допомозі Україні цієї зими. 

“Ми також обговорили майбутню зустріч високого рівня щодо повернення українських дітей, яка відбудеться 11 травня в Брюсселі. Повернення наших дітей залишається пріоритетом і спільною гуманітарною відповідальністю. Роль і лідерство Канади тут є надзвичайно важливими”, – додав міністр.

