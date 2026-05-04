Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
​Бійці батальйону "Карпатська Січ" вивели з Костянтинівки двох цивільних

Маршрут становив близько 10 км і проходив у зоні підвищеної небезпеки через активне застосування росіянами дронів. 

Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ" евакуювали двох цивільних мешканців міста Костянтинівка на Донеччині. 

Про це LB.ua розповіли військові.

Підрозділ виходив із позицій на ротацію, коли дорогою до них звернулися чоловік і жінка. Напередодні їхній будинок обстріляли з артилерії росіяни, і чоловік дістав поранення. Обоє перебували у стресовому стані та не мали можливості евакуюватися самостійно.

"На момент зустрічі стандартна евакуація вже була неможливою. Після узгодження з командуванням бійці прийняли рішення виводити цивільних пішки. Маршрут становив близько 10 кмі проходив у зоні підвищеної небезпеки через активне застосування противником безпілотних засобів спостереження та ураження. Завдяки підготовці особового складу та погодним умовам (дощ, що знижував видимість для ворожих дронів) групі вдалося безпечно дістатися до точки, де вже був доступний транспорт", - розповіли захисники.

Далі військові разом із цивільними продовжили рух у напрямку Краматорська. На в’їзді до міста вони звернулися до поліцейського патруля, і їм організували супровід і забезпечили доставку цивільних до пункту евакуації для подальшого розміщення.

