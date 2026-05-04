Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ" евакуювали двох цивільних мешканців міста Костянтинівка на Донеччині.
Про це LB.ua розповіли військові.
Підрозділ виходив із позицій на ротацію, коли дорогою до них звернулися чоловік і жінка. Напередодні їхній будинок обстріляли з артилерії росіяни, і чоловік дістав поранення. Обоє перебували у стресовому стані та не мали можливості евакуюватися самостійно.
"На момент зустрічі стандартна евакуація вже була неможливою. Після узгодження з командуванням бійці прийняли рішення виводити цивільних пішки. Маршрут становив близько 10 кмі проходив у зоні підвищеної небезпеки через активне застосування противником безпілотних засобів спостереження та ураження. Завдяки підготовці особового складу та погодним умовам (дощ, що знижував видимість для ворожих дронів) групі вдалося безпечно дістатися до точки, де вже був доступний транспорт", - розповіли захисники.
Далі військові разом із цивільними продовжили рух у напрямку Краматорська. На в’їзді до міста вони звернулися до поліцейського патруля, і їм організували супровід і забезпечили доставку цивільних до пункту евакуації для подальшого розміщення.
- Станом на 15 квітня у Костянтинівській громаді залишалися 2,5 тисячі людей. У грудні минулого року в Костянтинівці ворог вдарив по евакуаційній місії. Одна людина загинула, ще дві отримали поранення.
Костянтинівський напрямок — дзеркальне відображення Слов'янського. Тут ворог також не зміг вчасно сформувати сприятливі умови для наступу влітку. Тож зараз російські війська намагаються просочуватися малими групами до східних околиць Костянтинівки, використовуючи посадки, промзони.
- За даними американського інституту дослідження війни, росіяни створюють умови для наступу на Костянтинівку за прикладом Покровська.
- Водночас, за даними Генштабу, наразі російські окупанти аткивізувалися у районі Костянтинівки та здійснюють спроби інфільтрації. У квітні ворожа активність у Слов’янсько-Краматорській та Костянтинівсько-Дружківській агломераціях помітно зросла - росіяни намагаються проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. Так, минулого тижня ворог здійснив на Костянтинівському напрямку 83 атаки.