Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
ГоловнаСуспільствоПодії

​У Києві судитимуть жінку, яка підпалила двері двох знайомих через ревнощі і конфлікти

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до 10 років. 

​У Києві судитимуть жінку, яка підпалила двері двох знайомих через ревнощі і конфлікти
Фото: Прокуратура Києва

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 41-річної киянки за обвинуваченням у підпалах дверей двох квартир на Оболоні. 

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури

"Встановлено, що у лютому 2026 року жінка через ревнощі підпалила двері чоловіку, а вже за місяць, після сварки під час застілля, підпалила вхідні двері іншого знайомого — особи з інвалідністю II групи. В обох випадках вогонь швидко охоплював оббивку зі штучної шкіри, створюючи реальну небезпеку для мешканців та їх майна", - йдеться в повідомленні. 

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу). 

Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи передано до суду для розгляду по суті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до 10 років. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies