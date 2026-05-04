​У Києві судитимуть жінку, яка підпалила двері двох знайомих через ревнощі і конфлікти

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 41-річної киянки за обвинуваченням у підпалах дверей двох квартир на Оболоні.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Встановлено, що у лютому 2026 року жінка через ревнощі підпалила двері чоловіку, а вже за місяць, після сварки під час застілля, підпалила вхідні двері іншого знайомого — особи з інвалідністю II групи. В обох випадках вогонь швидко охоплював оббивку зі штучної шкіри, створюючи реальну небезпеку для мешканців та їх майна", - йдеться в повідомленні.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи передано до суду для розгляду по суті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до 10 років.