За минулу добу російські агресори атакували п’ять об’єктів групи "Нафтогаз" в Сумській та Харківській областях. Унаслідок чого довелося тимчасово призупинити виробничі процеси.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький у фейсбуці.

"Лише за минулу добу росіяни атакували п’ять об’єктів "Нафтогазу" в Сумській та Харківській областях. Є пошкодження обладнання, на об’єктах виникли пожежі. Довелося тимчасово зупинити виробничі процеси", – написав Корецький.

На місцях наразі працюють фахівці ДСНС та групи "Нафтогаз". Вони вживають усіх необхідних заходів для мінімізації наслідків ворожих ударів.

Корецький наголосив, що інтенсивність ворожих атак зростає.