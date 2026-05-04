Уражено цілі від тимчасово окупованого Криму до Пермі, Уфи, Орська та Челябінська – тобто Уралу, який історично вважався глибоким тилом РФ.

У квітні українські deep strike уразили 14 НПЗ і терміналів, 2 заводи, а також судна та авіацію Росії.

Обʼєкти нафтопереробної галузі та паливної логістики РФ.

Під час квітневої кампанії Сили оборони України уразили щонайменше 14 таких обʼєктів – від нафтопереробних заводів у Поволжі та Приураллі до портових терміналів на Балтиці та Чорному морі.

НПЗ «Башнєфть-Новойл», Уфа (Башкортостан). Там підтверджено ураження заводу з подальшою пожежею. Дальність удару становила близько 1 400 кілометрів від кордону.

Горів НПЗ «Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсінтез» , Кстово (Нижньогородська обл.). Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджено установки первинної переробки нафти АВТ-6 та АВТ-1, а також установку 19/6, задіяну у виробництві нафтових бітумів. Виведено з ладу технологічну установку АВТ-2 та установку гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24-7.

НПЗ «Туапсинський» зазнав ударів 16, 20 та 28 квітня – найбільша кратність серед усіх цілей місяця. Під час першого удару пошкоджено установку первинної переробки АВТ-12 та резервуари РВС-10000 із займанням. Після повторного удару підтверджено знищення 24 і пошкодження 4 резервуарів. Після третього удару ззнову спалахнула пожежа.

Для ураження «Новокуйбишевського» НПЗ Сили оборони завдали удар дальністю близько 1 000 км. На стратегічному підприємстві потужністю 8,8 млн тонн на рік було чутно вибухи, а потім виникла пожежа.

НПЗ «Сизранський» було уражено в рамках скоординованої масованої атаки. На підприємстві спалахнула пожежа.

Внаслідок удару на «Ярославському» НПЗ виникла пожежа. Підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.

Після влучання по НПЗ «Орскнєфтєоргсінтез» на підприємстві виникла пожежа.

Удар по НПЗ «Лукойл-Пєрмьнєфтєоргсінтез» було завдано безпілотниками Центру спецоперацій «Альфа» СБУ.

було завдано безпілотниками Центру спецоперацій «Альфа» СБУ. Ураження НПЗ «Лукойл-Пєрмьнєфтєоргсінтез»: уражено установку АВТ-4 – ключовий вузол первинної переробки нафти. Загорілися вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони, що фактично виводить установку з ладу. Також повторно уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Пермь», яка постачає нафту-сировину на той самий НПЗ.

Портові термінали та транспортна інфраструктура

Порт «Приморськ» , Ленінградська обл. Підтвердженно пожежу та пошкодження трьох резервуарів РВСП-20000 загальним об'ємом 60 000 м³;

Термінал «Усть-Луга Ойл», Ленінградська обл. Підтверджено ураження трьох резервуарів «Транснефть-Балтика»;

Нафтоналивний термінал «РПК-Висоцьк Лукойл-2», Ленінградська обл. Підтверджено пожежу;

Нафтоперекачувальна станція «Тіхорєцк» ( Краснодарський край), підтверджено пожежу;

Нафтовий термінал «Шесхарис» , Новоросійськ – масштабна пожежа в ключовому вузлі перевалки чорноморської нафти.

, Новоросійськ – масштабна пожежа в ключовому вузлі перевалки чорноморської нафти. Нафтобази у Феодосії, Гвардійському та нафтоперекачувальні станції в Криму й Краснодарському краї уражено як елементи тактичного постачання ПММ для угруповань РФ.

10 квітня Сили оборони вперше уразили нафтовидобувну інфраструктуру у відкритому морі. Пошкоджено льодостійкі стаціонарні платформи ЛСП-2 на родовищі ім. Грайфера та ЛСП-1 на родовищі ім. Корчагіна. Обʼєкти розташовані за близько 1 000 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

29 квітня підрозділ ВМС ЗС України уразив підсанкційне судно «MARQUISE» у Чорному морі – за 210 кілометрів від Туапсе. Два морські безпілотники-камікадзе (МБЕК) влучили в кормову частину в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.

Танкер (вантажомісткість понад 37 000 тонн, прапор Камерун) перебуває під санкціями України, ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Нової Зеландії та Канади і використовувався для незаконного транспортування нафтопродуктів у рамках «тіньового флоту».

Удари по військово-промисловому комплексу РФ

Сили оборони у квітні уразили два заводи на території агресора:

завод «Стрела» , Суземка (Брянська обл.)

, Суземка (Брянська обл.) Підприємство уражено 1 квітня. Воно виробляє комплектуючі до крилатих ракет і виконало понад 120 державних контрактів для потреб ОПК Р осії і перебуває під санкціями України.

19 квітня ВМС ЗС України завдали точного удару ракетами «Нептун» по виробничому корпусу «Атлант Аеро».

