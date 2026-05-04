У квітні українські deep strike уразили 14 НПЗ і терміналів, 2 заводи, а також судна та авіацію Росії.
Як повідомили у пресслужбі Міноборони, уражено цілі від тимчасово окупованого Криму до Пермі, Уфи, Орська та Челябінська – тобто Уралу, який історично вважався глибоким тилом РФ.
Обʼєкти нафтопереробної галузі та паливної логістики РФ.
Під час квітневої кампанії Сили оборони України уразили щонайменше 14 таких обʼєктів – від нафтопереробних заводів у Поволжі та Приураллі до портових терміналів на Балтиці та Чорному морі.
- НПЗ «Башнєфть-Новойл», Уфа (Башкортостан). Там підтверджено ураження заводу з подальшою пожежею. Дальність удару становила близько 1 400 кілометрів від кордону.
- Горів НПЗ «Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсінтез», Кстово (Нижньогородська обл.). Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджено установки первинної переробки нафти АВТ-6 та АВТ-1, а також установку 19/6, задіяну у виробництві нафтових бітумів. Виведено з ладу технологічну установку АВТ-2 та установку гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24-7.
- НПЗ «Туапсинський» зазнав ударів 16, 20 та 28 квітня – найбільша кратність серед усіх цілей місяця. Під час першого удару пошкоджено установку первинної переробки АВТ-12 та резервуари РВС-10000 із займанням. Після повторного удару підтверджено знищення 24 і пошкодження 4 резервуарів. Після третього удару ззнову спалахнула пожежа.
- Для ураження «Новокуйбишевського» НПЗ Сили оборони завдали удар дальністю близько 1 000 км. На стратегічному підприємстві потужністю 8,8 млн тонн на рік було чутно вибухи, а потім виникла пожежа.
- НПЗ «Сизранський» було уражено в рамках скоординованої масованої атаки. На підприємстві спалахнула пожежа.
- Внаслідок удару на «Ярославському» НПЗ виникла пожежа. Підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.
- Після влучання по НПЗ «Орскнєфтєоргсінтез» на підприємстві виникла пожежа.
- Удар по НПЗ «Лукойл-Пєрмьнєфтєоргсінтез» було завдано безпілотниками Центру спецоперацій «Альфа» СБУ.
- Ураження НПЗ «Лукойл-Пєрмьнєфтєоргсінтез»: уражено установку АВТ-4 – ключовий вузол первинної переробки нафти. Загорілися вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони, що фактично виводить установку з ладу. Також повторно уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Пермь», яка постачає нафту-сировину на той самий НПЗ.
Портові термінали та транспортна інфраструктура
- Порт «Приморськ», Ленінградська обл. Підтвердженно пожежу та пошкодження трьох резервуарів РВСП-20000 загальним об'ємом 60 000 м³;
- Термінал «Усть-Луга Ойл», Ленінградська обл. Підтверджено ураження трьох резервуарів «Транснефть-Балтика»;
- Нафтоналивний термінал «РПК-Висоцьк Лукойл-2», Ленінградська обл. Підтверджено пожежу;
- Нафтоперекачувальна станція «Тіхорєцк» (Краснодарський край), підтверджено пожежу;
- Нафтовий термінал «Шесхарис», Новоросійськ – масштабна пожежа в ключовому вузлі перевалки чорноморської нафти.
- Нафтобази у Феодосії, Гвардійському та нафтоперекачувальні станції в Криму й Краснодарському краї уражено як елементи тактичного постачання ПММ для угруповань РФ.
10 квітня Сили оборони вперше уразили нафтовидобувну інфраструктуру у відкритому морі. Пошкоджено льодостійкі стаціонарні платформи ЛСП-2 на родовищі ім. Грайфера та ЛСП-1 на родовищі ім. Корчагіна. Обʼєкти розташовані за близько 1 000 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
29 квітня підрозділ ВМС ЗС України уразив підсанкційне судно «MARQUISE» у Чорному морі – за 210 кілометрів від Туапсе. Два морські безпілотники-камікадзе (МБЕК) влучили в кормову частину в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.
Танкер (вантажомісткість понад 37 000 тонн, прапор Камерун) перебуває під санкціями України, ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Нової Зеландії та Канади і використовувався для незаконного транспортування нафтопродуктів у рамках «тіньового флоту».
Удари по військово-промисловому комплексу РФ
Сили оборони у квітні уразили два заводи на території агресора:
- завод «Стрела», Суземка (Брянська обл.)
- Підприємство уражено 1 квітня. Воно виробляє комплектуючі до крилатих ракет і виконало понад 120 державних контрактів для потреб ОПК Р осії і перебуває під санкціями України.
- 19 квітня ВМС ЗС України завдали точного удару ракетами «Нептун» по виробничому корпусу «Атлант Аеро».
Під ударом Чорноморський флот та морська охорона
- 19 квітня виведено з ладу ВДК «Ямал» і «Ніколай Фільченков» у Севастополі. Удари по тих самих кораблях повторено 20 та 26 квітня силами СБУ.
- 5 квітня два ударних БпЛА влучили у фрегат проєкту 11356Р «Буревісник» – носій крилатих ракет «Калібр». Масштаби збитків уточнювалися.
- 26 квітня в рамках операції «Альфа» СБУ одночасно уражено корабель радіотехнічної розвідки, навчальний центр Чорноморського флоту та штаб радіотехнічної розвідки сил ППО.
- Також уражено МіГ-31 на аеродромі «Бельбек» (потенційний носій гіперзвукового «Кинджала») та техніко-експлуатаційна частина аеродрому.
- 22 квітня підтверджено пошкодження бойової рубки корабля Прикордонної служби ФСБ у Севастополі.
- 30 квітня ВМС ЗС України знищили патрульний сторожовий катер ФСБ «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок» у районі Керченської протоки. Противник зазнав безповоротних і санітарних втрат.
- 25 квітня на аеродромі Шагол у Челябінській області рф Сили безпілотних систем ЗСУ уразили два винищувачі Су-57, один винищувач-бомбардувальник Су-34 та ще один літак невстановленої модифікації. Це одна з найвіддаленіших операцій українських засобів deep strike – цілі перебували на відстані близько 1 700 км від державного кордону України.