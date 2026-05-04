24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: РФ поширює постановочне відео про застосування сили командуванням 113-ї бригади

Голос “командира” є роботизованим і неприродним, що свідчить про використання технологій штучного інтелекту.

ЦПД: РФ поширює постановочне відео про застосування сили командуванням 113-ї бригади
Фото: З відкритих джерел

Російська пропаганда поширює відео, в якому нібито командування 113-ї окремої бригади територіальної оборони застосовує силу та погрожує військовослужбовцям за звернення проти свавілля. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

“Насправді це черговий постановочний вкид ворога. На формі осіб у кадрі відсутні будь-які розпізнавальні знаки, що дозволили б ідентифікувати приналежність до конкретного підрозділу”, – зазначили у ЦПД.

Голос “командира” є роботизованим і неприродним, що свідчить про використання технологій штучного інтелекту для накладання звуку на заздалегідь знятий постановочний відеоряд.

Зазначається, що мета таких відео – дискредитація командування ЗСУ та створення ілюзії внутрішнього конфлікту в українській армії. Таким чином ворог намагається деморалізувати військовослужбовців та посіяти недовіру серед цивільного населення.

  • Центр раніше повідомляв про постановочні відео щодо “застосування фізичного покарання” командуванням 112-ї ОБр ТрО.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies