ЦПД: РФ поширює постановочне відео про застосування сили командуванням 113-ї бригади

Російська пропаганда поширює відео, в якому нібито командування 113-ї окремої бригади територіальної оборони застосовує силу та погрожує військовослужбовцям за звернення проти свавілля.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

“Насправді це черговий постановочний вкид ворога. На формі осіб у кадрі відсутні будь-які розпізнавальні знаки, що дозволили б ідентифікувати приналежність до конкретного підрозділу”, – зазначили у ЦПД.

Голос “командира” є роботизованим і неприродним, що свідчить про використання технологій штучного інтелекту для накладання звуку на заздалегідь знятий постановочний відеоряд.

Зазначається, що мета таких відео – дискредитація командування ЗСУ та створення ілюзії внутрішнього конфлікту в українській армії. Таким чином ворог намагається деморалізувати військовослужбовців та посіяти недовіру серед цивільного населення.