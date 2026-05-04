Унаслідок удару РФ по Безлюдівці на Харківщині постраждала жінка

Внаслідок ворожого удару по Безлюдівці у Харківській області постраждала 48-річна жінка.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вона зазнала гострої реакції на стрес, допомогу медиків отримала на місці.
За попередніми даними, зафіксовано влучання у районі приватних житлових будинків.
“Відомо про пошкодження приватного будинку. Ліквідація наслідків триває”, – додав голова обласної військової адміністрації.
- Росіяни також завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Пошкоджена станція техобслуговування. Наразі кількість поранених внаслідок удару становить 18, чотири людини загинули. Серед потерпілих троє перебувають у важкому стані.