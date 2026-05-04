"Жовта Стрічка": на ТОТ Запоріжжя окупанти посилюють контроль напередодні 9 травня

Напередодні 9 травня росіяни посилюють заходи безпеки та контролю в окупованому Мелітополі на ТОТ Запорізької області.

Про це повідомляє рух опору "Жовта Стрічка".

"Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що окупанти до 9 травня у Мелітополі посилюють "заходи безпеки". Місто переводять у режим підвищеного нагляду, щоб повністю контролювати ситуацію під час пропагандистських заходів", – зазначається у повідомленні.

Також працівникам бюджетних установ та студентам наказано обов’язково носити георгіївську стрічку у день проведення заходів. Виконання цієї вимоги планують перевіряти патрулі на вулицях.

За відсутність стрічки або "неправильне" її носіння погрожують штрафами, що фактично перетворює символ пропаганди на інструмент примусу.